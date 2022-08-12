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FETÖ'nün mahrem imamı, yurt dışına kaçış hazırlığındayken yakalandı

ADANA'da, FETÖ'nün 'firari askeri mahrem imamı' Ferhat Özhan (37), yurt dışına kaçış hazırlığındayken, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Özhan'ın, hava harp okuluna hazırlananları yetiştirdiği, öğrenciyken örgütün 'büyük bölge talebe mesulü' olarak faaliyet gösterdiği ve gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu öğrenildi.

12 Ağustos 2022 Cuma 10:21
FETÖ'nün mahrem imamı, yurt dışına kaçış hazırlığındayken yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü bünyesinde, firari FETÖ/PDY üyelerinin yakalanması amacıyla özel ekip kuruldu. TEM ekipleri, teknik ve fiziki takiple örgütün 'askeri mahrem imamı' olarak 4 yıldır aranan Ferhat Özhan'ın, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki apartman dairesinde saklandığını tespit etti. Ekipler, geçmişte diş hekimliği yapan şüphelinin yakalanmamak için apartmandan çıkmadığını ve yurt dışına kaçış hazırlığında olduğunu belirledi.

HAVA HARP OKULUNA ÖĞRENCİ YETİŞTİRMİŞ

Operasyonu düzenleyen ekipler, eve yaptığı baskında Ferhat Özhan'ı gözaltına aldı. Evdeki aramalarda ise 8 bin 500 euro, 1500 dolar, 600 TL, 84 gram altın ve 5 cep telefonu ele geçirildi. Emniyete götürülen Özhan'ın, hava harp okuluna hazırlananları yetiştirdiği, Çukurova Üniversitesi'nde öğrenciyken örgütün sözde büyük bölge talebe mesulü olarak faaliyet gösterdiği, gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirtildi.

SOHBET TOPLANTILARINA KATILMIŞ

Ferhat Özhan'ın ayrıca örgütün Gaziantep'te düzenlediği sohbet toplantılarına katıldığı ve mahrem imamlarla irtibatlı olduğu belirtildi. Özhan'ın, 2003 yılında örgütün lise ve dershanelerinde eğitim gördüğü, üniversite döneminde de yurtlarında kaldığı kaydedildi.

Öte yandan önceki operasyonlarda gözaltına alınan subayın, kendisini Ferhat Özhan'ın yetiştirdiği yönünde ifade verdiği öğrenildi.

Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları reddeden Özhan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖPDYTerörörgütMahrem ImamFerhat ÖzhanAdana
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