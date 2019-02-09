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FETÖ hükümlüsü eski komiser, kovalamaca sonucu yakalandı

Adana’da, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari eski komiser yardımcısı Soner O., polisle girdiği kovalamaca sonunda yakalandı.

FETÖ hükümlüsü eski komiser, kovalamaca sonucu yakalandı

Adana’da, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari eski komiser yardımcısı Soner O., polisle girdiği kovalamaca sonunda yakalandı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 10:15
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FETÖ hükümlüsü eski komiser, kovalamaca sonucu yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı’nda yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim yaparken, bir kişiyi 'şüphe' üzerine durdurarak, kimlik kontrolü yaptı. Polis, Hünkar K. adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunu fark edince şüpheli kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonunda yakalanan şüphelinin, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski komiser yardımcısı Soner O. olduğu ortaya çıktı. Soner O, cezaevine konuldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖKomiser
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