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FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı

Ankara'da 'FETÖ/PDY üyeliği'nden 3 yıldır aranan, eski 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Yüksel Sezer, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

14 Kasım 2020 Cumartesi 11:13
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FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 3 yıldır aranan, meslekten ihraç 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Yüksel Sezer'in, Çankaya ilçesi Ata Mahallesi'ndeki adresini tespit etti. Ekipler, sabahın erken saatlerinde düzenlenen operasyonla Sezer'i yakaladı. Üzerinden başka birisine ait kimlik çıkan Sezer, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

FETÖ'NÜN 'A5' KATEGORİSİNDEYMİŞ

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nda şube müdürü, Güvenlik Daire Başkanlığı'nda başkan yardımcısı ve Strateji Daire Başkanlığı'nda 1'inci sınıf emniyet müdürü olarak görev yapan Yüksel Sezer'in, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edildi. FETÖ tarafından isimlendirilen 'A5' kategorisinde yer aldığı belirlenen Sezer'in, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı konutun güvenlik açıklarının tespiti amacıyla 'yurt dışına gönderilecekler listesi'nde olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Sezer'in, Sivas Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü görevi sırasında usulsüz dinlemeye ilişkin yürütülen idari soruşturmadan ceza aldığı belirlendi.

FETÖ'NÜN ORGANİZE ETTİĞİ PROTESTOLARDA YER ALMIŞ

Yüksel Sezer'in, ayrıca 2015 yılında FETÖ'nün organizasyonuyla Ankara Kızılay'da düzenlenen Polis Koleji ve Polis Akademisi'nin kapatılma protestolarında yer aldığı belirlendi. Soruşturma dosyasında Sezer'in katıldığı 8 ayrı protesto gösterisindeki görüntüleri de yer aldı. Sezer'in kendisiyle irtibatlı olan örgüt üyelerine üzerlerindeki mal varlıklarını kaçırmak adına üçüncü şahıslara devretmelerine ilişkin yönlendirme yaptığı da öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖPDYOperasyonEmniyetMüdürPolis
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