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FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı

ANKARA'da, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski 1'inci sınıf emniyet müdürü Necmeddin Ulusal, polis operasyonuyla yakalandı.

11 Şubat 2022 Cuma 12:33
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında 'FETÖ üyeliği'nden 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari eski 1'inci emniyet müdürü Necmeddin Ulusal'ın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Ulusal'ın, Etimesgut'ta saklandığı tespit edildi. FETÖ tarafından 'örgüt içerisinde teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyede' diye kodlandığı belirlenen Ulusal'ın kaldığı eve dün akşam operasyon düzenlendi. Ulusal, evde yakalanarak gözaltına alındı. Necmeddin Ulusal, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖ Firarisi Eski Emniyet MüdürüNecmeddin UlusalFirari
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