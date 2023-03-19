Fethiye'de 5. Göcek Ot Yemekleri Festivali yapıldı

Muğla

Göcek Kültür ve Turizm Derneğince kordonda gerçekleştirilen festivalde, yörede yetişen otlar ve otlardan yapılan yemekler tanıtıldı.

Geleneksel ot yemekleri ve ürünlerin satışa sunulduğu etkinlikte, aralarında yöresel kıyafet giyenlerin de bulunduğu katılımcılar halk oyunları oynadı.

Festival kapsamında düzenlenen yarışmada, Türkiye Aşçılar Federasyonu üyelerinden oluşan jüri, en lezzetli ot yemeğini belirledi.

Göcek Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Onur Ugan, gazetecilere, gelenekselleşen festivalle kültürün yaşatılmaya çalışıldığını söyledi.

Festivalde, katılımcılara dağlardan toplanan ot ve doğal çayların tanıtıldığını anlatan Ugan, "Otlardan yapılan yemekleri misafirlerle buluşturuyoruz. Atalarımızın yediği yemekleri gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz. Böylece sağlıklı gıdayı yaygınlaştırmak, köy yaşamını devam ettirmek ve çocuklarımızı hazır gıdalardan uzak tutmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Ugan, bölgedeki turistlere de yöresel ürünleri tanıtma fırsatı bulduklarını sözlerine ekledi.