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Festivalde, 500 kilo kestane dağıtıldı

İzmir'in Beydağ ilçesinde, '1'inci Kestane Festivali' düzenlendi. Festivale katılanlara, odun ateşi ile fırında pişirilmiş ve haşlanmış 500 kilo kestane dağıtıldı.

Festivalde, 500 kilo kestane dağıtıldı

İzmir'in Beydağ ilçesinde, '1'inci Kestane Festivali' düzenlendi. Festivale katılanlara, odun ateşi ile fırında pişirilmiş ve haşlanmış 500 kilo kestane dağıtıldı.

28 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
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Festivalde, 500 kilo kestane dağıtıldı

İZMİRBeydağ'daki '1'inci Kestane Festivali', Çomaklar Mahallesi'nin köy meydanında gerçekleştirildi. Ödemiş Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan festivalde, stantlardaki yöresel ürünler tanıtılıp, satışa sunuldu. Festivale İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar ile çok sayıda kişi katıldı. Ödemiş, Tire, Bayındır başta olmak üzere çevre ilçelerden de festivale gelenler oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, kestane ağaçlarının, dağ köylerinin en değerli ekonomik varlıkları olduğunu söyledi. Beydağ Belediye Başkanı Yılmazlar ise ilçede yıllık 5 bin ton kestane üretildiğini ve büyük bölümünü yurt dışına gönderdiklerini vurguladı. , İhraç edilmeyen kestanelerin Bursa'ya kestane şekeri ham maddesi yapılmak üzere gönderildiği belirten Yılmazlar, "İlçemizde Çomaklar, Adaküre, Palamutçuk, Erikli, Halıköy, Yeniyurt , Yukarı Aktepe, Çamlık, Yağcılar, Yeşiltepe, Tabaklar, Eğridere, Beyköy mahallelerinde yoğun olarak kestane yetiştirilmekte. Ülkemiz dünya kestane üretiminde önemli bir yere sahiptir. Ancak özellikle bölgemiz bu konuda ilk sıradadır" dedi.

Festival kapsamında, 'En İyi Kestane Üreticisi Yarışması' da düzenlendi. Yarışmada, 92 puan alan Eğridere Mahallesi'nden Savaş Sarıkulak, 'en iyi kestane üreticisi' seçildi. Sarıkulak'ı 89 puanla ikinci olan Çomaklar Mahallesi'nden Umut Yılmaz, 80 puanla üçüncü olan aynı mahalleden Mestan Yağcı takip etti.

Festivalin sonunda konuklara keşkek, sac pidesi ile ızgara, haşlama ve fırında olmak üzere toplam 500 kilo kestane ikram edildi. 

DHA

Son Güncelleme: 28.10.2019 07:07
Anahtar Kelimeler:
BEYDAĞİzmir1inci Kestane Festivali
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