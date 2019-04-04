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Farkındalık için sahaya baretle çıktılar

DİCLE Elektrik’in İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kurul toplantısı ile geleneksel halı saha futbol turnuvası aynı tarihe denk geldi. Çalışanlar sahaya, İSG konusunda farkındalık oluşturmak için baretleri ve üzerinde ‘Önce İş Güvenliği’ yazan pankartla çıktı.

Farkındalık için sahaya baretle çıktılar

DİCLE Elektrik’in İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kurul toplantısı ile geleneksel halı saha futbol turnuvası aynı tarihe denk geldi. Çalışanlar sahaya, İSG konusunda farkındalık oluşturmak için baretleri ve üzerinde ‘Önce İş Güvenliği’ yazan pankartla çıktı.

04 Nisan 2019 Perşembe 12:26
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Farkındalık için sahaya baretle çıktılar

DİYARBAKIR - Dicle Elektrik tarafından çalışanlara iş kazalarının yaşanmaması için İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda teorik ve pratik eğitimler veriliyor. Şirketin sorumluluk bölgesinde bulunan 6 ilde tüm çalışanların katılımı ile gerçekleştirilen bu toplantılarda, özelleştirme sürecinde yaşanan iş kazaları, sebepleri ve alınması gereken önlemler anlatılıyor.

Mardin’de başlayan ve 2 hafta devam edecek olan toplantıların 2’ncisi Diyarbakır’da yapıldı. Toplantıda konuşan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, “Artık konuşma dönemi bitti. Bundan böyle sahada ne yapılması gerekiyorsa o yapılacak” ifadelerini kullandı.

İnsan Kaynakları ve Teknoloji Başkanı Kürşad Karaman, “Dicle Elekrik, hiçbir maddi konuyu bir çalışanın tırnağına değişmeyecek yapıda bir şirkettir” dedi. Müşteri ve Saha Yönetim Başkanı Yaşar Arvas ise “İSG konusunda farkındalığın bu denli artmasından memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.

İl İSG kurul toplantıları ile geleneksel Dicle Elektrik halı saha futbol turnuvası aynı tarihe denk geldi. Çalışanlardan kurulu olan takımların oyuncuları ise sahaya, İSG konusunda farkındalık oluşturmak için baretlerle ve üzerinde ‘Önce İş Güvenliği’ yazan pankartla çıktı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DİCLE Elektrik’in İş Sağlığı Ve GüvenliğiFarkındalık
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