Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1560
ALTIN
399.247
DOLAR
6.9514
STERLİN
9.7532
EURO
8.4350
Araç ve Gayrimenkul satışı yapılacak
Araç ve Gayrimenkul satışı...
AKHUMER’de Ticari Pilotluk Eğitimi Verilecek
AKHUMER’de Ticari Pilotluk Eğitimi...
56 taşınmaz kiraya veriliyor
56 taşınmaz kiraya veriliyor
Sosyal Güvenlik Kurumu 79 iş yerini satışa çıkardı
Sosyal Güvenlik Kurumu 79...
Güven Usta Çizgi Bandı Tasarım ve Animasyon Hizmeti alınacak
Güven Usta Çizgi Bandı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fabrikada buhar kazanı patladı; 1 işçi öldü, 4'ü ağır 6 işçi yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında buhar kazanı patladı, bir işçi hayatını kaybetti, 4’ü ağır 6 işçi yaralandı.  

20 Şubat 2021 Cumartesi 14:08
3 Okunma
Fabrikada buhar kazanı patladı; 1 işçi öldü, 4'ü ağır 6 işçi yaralandı

(Bursa) (DHA)

İnegöl ilçesi  Akhisar Mahallesi’nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında, saat 10.30 sıralarında buhar kazanı henüz bilinmeyen nedenle patladı. Büyük sesle meydana gelen patlamanın ardından küçük çaplı yangın çıktı.  İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.  Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, işçileri tahliye etti.

Ancak patlama nedeniyle enkaza dönen alanda bulunan İlhan Doğan (47) adlı işçi hayatını kaybetti. Esengül Arslan (47), Murat Baydan (25), Altun Koçak (47), Melahat İpek (61), Bayram Göksu (25) ve Daaed Ataya (25) adlı işçiler ise yaralandı. 

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. 

Öte yandan büyük panik yaşanan fabrikada, vardiya amiri yaralı ya da ölenlerin tespiti için tüm çalışanları kapı önünde toplayarak, isimlerini okuyarak, yoklama yaptı. 

Kadınlar işçilerin gözyaşlarına hakim olamadığı patlamayla ilgili polis ekipleri, soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Fabrikada Buhar Kazanı Patladı1 Işçi öldü4ü Ağır 6 Işçi YaralandıİnegölBuhar KazanıMobilya Fabrikası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamsinin fiyatı, denizden tezgaha gelene kadar 3'e katlanıyor
Hamsinin fiyatı, denizden tezgaha gelene kadar 3'e katlanıyor
Bursaspor Borcu Yapılandırdı!
Bursaspor Borcu Yapılandırdı!
Bursa İŞ-KUR'da Yeni Düzenleme
Bursa İŞ-KUR'da Yeni Düzenleme
İkram Çeşmesi Sıcak Süt İle Gönülleri Isıttı
İkram Çeşmesi Sıcak Süt İle Gönülleri Isıttı
KARADENİZSİAD BAŞKANI UZUN SANDUKA’YI ESEDOV’A TESLİM ETTİ
KARADENİZSİAD BAŞKANI UZUN SANDUKA’YI ESEDOV’A TESLİM ETTİ
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: İzmir'deki 6 bin artçı heyelanları tetikledi
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: İzmir'deki 6 bin artçı heyelanları tetikledi
Marmara'da deniz salyası arttı, balıkçılar paydos etti
Marmara'da deniz salyası arttı, balıkçılar paydos etti
13 kaçak göçmen kurtarıldı
13 kaçak göçmen kurtarıldı
Giresun’da hafta sonu köy ve yaylalara çıkışlar yasaklandı
Giresun’da hafta sonu köy ve yaylalara çıkışlar yasaklandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma