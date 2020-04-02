Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Beyoğlu'nda iş hanının çatısı alev alev yandı
Beyoğlu'nda iş hanının çatısı alev...
Kontroller gece de devam etti
Kontroller gece de devam etti
Esenler'de yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Esenler'de yanan otomobil kullanılamaz hale...
Beyoğlu'nda silahlı çatışma: 1 yaralı
Beyoğlu'nda silahlı çatışma: 1 yaralı
Türk futbolu Koronavirüs salgınındaki ilk kaybını verdi
Türk futbolu Koronavirüs salgınındaki ilk...
İş fırsatları için hemen tıkla!

'Evlere tıraşa giden berber sayısı arttı'

ANTALYA Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Uzun, sosyal medyada duyuru yapıp, evlere tıraşa giden berber sayısının arttığına dikkat çekti. Başkan Uzun, koronavirüs tedbirine yönelik iş yerlerini kapatan berberlerin yaşadığı ekonomik sıkıntıdan dolayı ekonomik destek istediklerini söyledi.

02 Nisan 2020 Perşembe 08:59
0 Okunma
'Evlere tıraşa giden berber sayısı arttı'

Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Uzun, İçişleri Bakanlığı'nın 21 Mart'ta aldığı karar doğrultusunda berber, kuaför ve güzellik salonlarının koronavirüse yönelik tedbir kapsamında kapatıldığını hatırlattı. İki haftalık süreçte iş yerini kapatan esnafın ekonomik yönden mağdur olduğuna dikkati çeken Uzun, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Berberler, Kuaförler, Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanlığı'na ve esnaf odalarına üyelerinin talebini anlatan dilekçe gönderdi.

EKONOMİK TALEPLERDE BULUNDU

Uzun'un esnafın mağduriyetinin giderilmesi için ekonomik taleplerin anlatıldığı 5 maddelik dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Devletimiz 6 ay Bağkur, SGK, vergi, elektrik, su, doğalgaz, tabela gibi giderleri almamalı. Kredi kartı, banka kredileri, çek, senet, banka borçları, kooperatif kredi taksit ve ödemeleri 6 ay uzatılmalı. İş yeri mülk sahipleri 3 ay kira talep etmemeli. Devletimiz ihtiyaç sahibine gıda yardımı yapmalı. Devletimiz berberde çalışan personele yardım yapmalı."   

'EVLERE TIRAŞA GİDEN BERBER SAYISI ÇOĞALDI'

Berber esnafının iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle ekonomik zorluklar çektiğini dile getiren Uzun, şöyle konuştu:

"Esnafımız evlere gitmeye başladı. Polise ihbar ediyoruz. 15 berber hakkında polise şikayet ettik. Sosyal medyada duyuru yapıp, evlere tıraşa giden berber sayısı çoğaldı. Bunlara yönelik valilik ya da ilgili kurumların denetleme yapması lazım. Denetim artmalı. Küçük esnafa yardım yapılmasını, ekonomik destek verilmesini istiyoruz. Esnafımız 2 haftadır dükkan açmıyor. Berberler günlük kazanıp, ihtiyaçlarını gideren esnaf. Kira, elektrik, su ödemeleri var. Evlerinde bakması gereken insanlar var."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntayaBerberEsnafTraş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meslek lisesi, koronavirüse karşı solunum cihazı üretti
Meslek lisesi, koronavirüse karşı solunum cihazı üretti
İzmir'de polisten kumar operasyonu
İzmir'de polisten kumar operasyonu
Otomobil ile işçi servis midibüsü çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Otomobil ile işçi servis midibüsü çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Manisa'da tuvalet kağıdı yüklü TIR alev alev yandı
Manisa'da tuvalet kağıdı yüklü TIR alev alev yandı
Annesini bıçaklayarak öldürdü
Annesini bıçaklayarak öldürdü
Tunceli'de sağlık çalışanları ve vatandaşlar için günlük 200 bin maske üretiliyor
Tunceli'de sağlık çalışanları ve vatandaşlar için günlük 200 bin maske üretiliyor
Mamak'ta sokaklar yıkanıp, dezenfekte edildi
Mamak'ta sokaklar yıkanıp, dezenfekte edildi
Trabzon'da, karantinadaki 3 mahallede giriş ve çıkışlara izin yok
Trabzon'da, karantinadaki 3 mahallede giriş ve çıkışlara izin yok
Karantina kuralına uymayanlara hapis cezası
Karantina kuralına uymayanlara hapis cezası

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı