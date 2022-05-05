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Evinin önüne çıktı, silahlı saldırıda öldü

ADANA'nın Kozan ilçesinde mobilyacı Zafer Çamur (50), gürültü nedeniyle çıktığı evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi.

05 Mayıs 2022 Perşembe 08:42
Evinin önüne çıktı, silahlı saldırıda öldü

Olay, saat 22.45 sıralarında ilçeye bağlı Şevkiye Mahallesi Valide Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, evli, 3 çocuk babası mobilyacı Zafer Çamur, evde oturduğu sırada dışarıdan bir gürültü duydu. Sesin nereden geldiğini merak eden Çamur, evden çıktı. Bu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tüfekle Çamur’a ateş açıldı. Göğsünden vurulan Çamur, kanlar içerisinde kaldı. Çamur’un vurulduğunu gören ailesi, özel araçla yaralıyı Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Çok kan kaybeden Çamur, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çamur'un ölüm haberini alan ailesi ise hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis ekiplerince sürdürülüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaKozanZafer ÇamurCinayet
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