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Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kadın, yaralandı

ADANA'da oturduğu sitenin önünde D.C.S.'nin tabancalı saldırısına uğrayan Nuriye B. (35), ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. 

07 Mart 2022 Pazartesi 07:24
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kadın, yaralandı

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Gece evden dışarıya çıkan Nuriye B., oturduğu sitenin girişinde iddiaya göre otomobil ile yanına yaklaşan D.C.S.'nin silahsaldırısına uğradı. Şüpheli otomobil ile kaçarken, ayağına isabet eden kurşunla yaralanan genç kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Nuriye B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli ise polis tarafından yakalandı. 

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSilahSaldırıYaralıKadın
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