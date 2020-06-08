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Evinde yanarak ölmüş halde bulundu

Adana'da yalnız yaşayan Fatih Baykam, evinde yanarak ölmüş halde bulundu.

08 Haziran 2020 Pazartesi 09:26
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Evinde yanarak ölmüş halde bulundu

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi 11039 Sokak'ta meydana geldi. Fatih Baykam'ın yalnız yaşadığı müstakil evden kötü kokuların geldiğini fark eden komşuları, zili çalmalarına rağmen cevap alamayınca, durumu polise bildirdi. Sağlık görevlileriyle birlikte çilingir yardımıyla eve giren polis, Baykam'ın belden aşağı yanmış cesediyle karşılaştı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Baykam'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Baykam'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile belirlenecek. Soruşturma sürdürülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaFatih BaykamVefatölüm
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