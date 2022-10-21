Evinde tarihi eserlerle yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesindeki bir eve tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından C.K.'nin evinde yapılan aramalarda 1020 sikke, 19 yüzük ve yüzük parçası, 8 ok ucu ve parçası, 8 dişçi aleti, 2 küçük kap, 25 obje ve obje parçası, 1 metal mühür, 1 haç şeklinde metal obje, 1 insan yüzü tasvirli taştan yapılmış kırık heykel parçası olmak üzere toplam 1085 parça tarihi eser ele geçirildi. Bu eserlerin Arkaik, Helenistik, Roma, Bizans ile çeşitli İslam devletleri dönemine ait olduğu belirtildi. C.K. hakkında adli işlem başlatıldı.