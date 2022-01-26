Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul -7
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,954.32
ALTIN
802.54
DOLAR
13.53
STERLİN
18.27
EURO
15.28
Kapadokya Üniversitesi 3 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
Kapadokya Üniversitesi 3 Araştırma...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sürekli İşçi alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı...
Uluslararası Final Üniversitesi Akademik Personel alıyor
Uluslararası Final Üniversitesi Akademik...
Atılım Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Atılım Üniversitesi öğretim üyesi...
İstanbul Gedik Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi 6...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Evinde boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu

AFYONKARAHİSAR'ın Bayat ilçesinde Hacer Evlice’nin (58), evinde boğazı kesilmiş cesedi bulundu.

26 Ocak 2022 Çarşamba 10:27
Evinde boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu

Bayat'ta köftecilik yapan Ahmet Evlice (35), dün saat 21.00 sıralarında sağlık ekiplerini arayıp, annesi Hacer Evlice’nin eve giren hırsızlar tarafından boğazının kesildiğini söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hacer Evlice’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hacer Evlice'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evlice’nin cesedinin evden çıkarıldığı sırada gelini Çiğdem Evlice fenalık geçirdi.

Annesi her gün telefonla görüştüğü saatte aramayınca eve geldiğini, içeri girdiğinde de onu yerde kanlar içinde bulduğunu söyleyen Ahmet Evlice, ifadesine başvurulmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Polisin evde yaptığı incelemede eşyaların dağıtıldığı belirlenirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarBayatCinayetKadın CinayetiHacer Evlice
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yolcu otobüsündeki elektrikli fırından 1 kilo 632 gram esrar çıktı
Yolcu otobüsündeki elektrikli fırından 1 kilo 632 gram esrar çıktı
Sivas'ta 1031 yerleşim yeri yolu kapandı
Sivas'ta 1031 yerleşim yeri yolu kapandı
Sakarya'da çiftliğin çatısı çöktü
Sakarya'da çiftliğin çatısı çöktü
Kiralık araçta uğradığı silahlı saldırıda öldü
Kiralık araçta uğradığı silahlı saldırıda öldü
TAG Otoyolu, Gaziantep yönünde kapatıldı
TAG Otoyolu, Gaziantep yönünde kapatıldı
Kar yağışı, Eskişehirli çiftinin yüzünü güldürdü
Kar yağışı, Eskişehirli çiftinin yüzünü güldürdü
Otomobille çarpışan ambulans yan yattı; 3 yaralı
Otomobille çarpışan ambulans yan yattı; 3 yaralı
Bursa’da kardan mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Bursa’da kardan mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Aşısız genç anne koronavirüse yenik düştü
Aşısız genç anne koronavirüse yenik düştü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma