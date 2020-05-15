Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Galatasaray'da 1 personelde koronavirüs tespit edildi
Ümraniye'de katı atık toplama merkezinde yangın
Ümraniye'de katı atık toplama merkezinde...
Bakan Soylu'dan SATEM'e ziyaret
Bakan Soylu'dan SATEM'e ziyaret
Dışişleri'nden o iddialara yanıt
Dışişleri'nden o iddialara yanıt
Survivor ekibi karantinada
Survivor ekibi karantinada
İş fırsatları için hemen tıkla!

Evin bahçesine ses bombası atıldı

ADANA'da iki katlı evin bahçesine atılan ses bombası, paniğe neden oldu.

15 Mayıs 2020 Cuma 09:02
0 Okunma
Evin bahçesine ses bombası atıldı

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1187 Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından Hasan Demir'e ait iki katlı evin bahçesine atılan ses bombası infilak etti. Patlamada evin bahçe duvarı zarar görürken, uykusundan uyanan Hasan Demir panik içinde dışarı çıktı. Sarı bir dumanın yükseldiğini gören Demir, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Evin çevresinde özel harekat polisleri, uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanı ve olay yeri inceleme polisleri, hasar gören bahçe duvarında delil toplama çalışması yaptı.

Polis, ses bombasını atan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaEvBahçeSes BombasıBombaYüreğir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk vaka tespit edildi
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk vaka tespit edildi
Dört ilde daha maske takma zorunluluğu
Dört ilde daha maske takma zorunluluğu
Alacak kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Alacak kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Feci kazada can pazarı!
Feci kazada can pazarı!
Koronavirüsten tamamen arındırıyor
Koronavirüsten tamamen arındırıyor
Trabzon’da cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe unutuldu
Trabzon’da cadde ve sokaklar doldu, sosyal mesafe unutuldu
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu
Maske takanlara 'çene' uyarısı
Maske takanlara 'çene' uyarısı
Terör örgütüne operasyonda 327 kilo esrar ele geçirildi
Terör örgütüne operasyonda 327 kilo esrar ele geçirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı