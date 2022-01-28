Evde yangın çıktı; mahsur kaldığı balkondan itfaiye ekipleri kurtardı 

Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 3 katlı Ali-İbrahim Uğuz apartmanının 1'inci katında öğle saatlerinde yangın çıktı. Evde bulunan Lokman Uğuz, çıktığı balkonda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Uğuz’u itfaiye aracının merdiveniyle kurtardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sırada dışarıda olan ev sahibi Zübeyde Uğuz da olay yerine geldi.

Elektrikli sobanın devrilmesi nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.