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Evde yangın çıkardı, bıçakla kendisine zarar vermesine ekipler engel oldu

BURSA'da, psikolojik sorunlarının olduğu iddia edilen Mustafa D. (25), kapısını kilitlediği dairesinde yangın çıkararak, balkonda elindeki bıçakla kendisine zarar vereceğini söyledi. İtfaiye ekibi, yangına müdahale ederken, kapıyı da kırarak Mustafa D.'nin polis tarafından dışarı çıkarılmasını sağladı.

12 Haziran 2021 Cumartesi 10:18
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Evde yangın çıkardı, bıçakla kendisine zarar vermesine ekipler engel oldu

Olay, saat 08.30 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. 4'üncü Güçlü Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairede yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mustafa D., balkondan bağırıp, kendisine zarar vereceğini söyledi. Mustafa D., kapısını kilitlediği evi ateşe verip, elindeki bıçakla balkona çıktı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, yangına dışarıdan müdahale ederken, kapıyı da kırarak Mustafa D.'nin polis tarafından dışarı çıkarılmasını sağladı. Alevler, kısa sürede söndürülürken, evden çıkarılan Mustafa D.'nin ambulansta sağlık kontrolü yapıldı. Mustafa D., daha sonra emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EvYangınBursaOsmangaziPanayır Mahallesi
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