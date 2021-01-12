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Etli ekmeğe pandemide de yoğun ilgi

KONYA'nın yöresel, meşhur tatları arasında yer alan ve 'coğrafi işaret tescili' olan etli ekmeğe talep, pandemi döneminde de yoğun oluyor.

12 Ocak 2021 Salı 09:20
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Etli ekmeğe pandemide de yoğun ilgi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında müşterilerin ağırlanamadığı restoranlarda, paket servis ve 'gel-al' hizmetleri veriliyor. 33 yıldır etli ekmek yapan İsmail Küçüker, "Etli ekmeği insanlar, yemeden yapamıyor. İlla sabah, öğle ve akşam tükettiğimiz bir yiyecektir. Pandemi döneminde müşterilerimizi ağırlayamıyoruz ama insanlar, paket servis olarak da etli ekmeğini yiyebiliyor. Hiç kimse bu lezzetten geri kalmıyor" dedi.

Konya’nın en çok bilinen yemeklerinden biri olan etli ekmek, 1200’lü yıllardan bu yana fırınlarda pişiriliyor. İlk defa 1923 yılında Konya’daki kebapçılar çarşısında kayıt altına alınıp, tanınmaya başlanan etli ekmek, 5 yıl önce de ‘coğrafi işaret tescili’ aldı. Pandemi dönemiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında müşterilerine iş yerlerinde servis yapamayan restoranlarda, etli ekmek pişirilmesine devam ediliyor. Asırlık lezzet etli ekmek, koronavirüs tedbirlerine uygun bir şekilde fırınlarda pişirilerek, paket servis ve 'gel-al' şeklinde müşterilere ulaştırılıyor. 

'İNSANLAR ETLİ EKMEK YEMEDEN YAPAMIYOR'

Pandemide de olsa insanların etli ekmeğe yoğun ilgi gösterdiğini belirten İsmail Küçüker, şunları söyledi:

''Pandemi döneminden beri işletmemizde uyduğumuz kurallar devam ediyor. Tamamen paket servis sistemine döndük. Gelemeyen müşterilerimize paketlerini evlerine ve iş yerlerine götürüyoruz. Etli ekmek Konya’mızın vazgeçilmez lezzeti. Kültürümüzde de vardır vazgeçilmez lezzetimizdir. Etli ekmeği insanlar yemeden yapamıyor zaten. İllaki sabah, öğle ve akşam tükettiğimiz bir yiyecektir. Paket servis olarak da insanlar etli ekmeğini yiyebiliyor. Hiç kimse bu lezzetten geri kalmıyor.  Konya denince akla etli ekmek gelir. Etli ekmek denince de Konya gelir. Etli ekmek yemeyi özleyen insanlar telefon açıp sipariş verebiliyorlar. Biz de kuryelerimizle müşterilerimize bu lezzeti ulaştırmaya devam ediyoruz. Etli ekmek tatbikî fırınında yenilince daha güzeldir. İnşallah bu salgın bir an önce biter, yasaklar kaldırılır da biz de müşterilerimizi eskisi gibi ağırlarız”.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaEtli EkmekKoronavirüsPandemi
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