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Esrarengiz Amerikalı paniğe neden oldu

Konya'da, izinsiz olarak Altınapa Baraj Gölü'ne balık bıraktıktan sonra paniğe neden olan ABD'li Chesterr Juall'ın (60), bu kez de bomba paniğine neden oldu.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 11:55
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Esrarengiz Amerikalı paniğe neden oldu
Yoldan geçen bir kişi, iddiaya göre Juall'ın telefonla konuştuğu kişiye konteyner, bomba ve patlatma gibi kelimeler kullandığı duyması üzerine polisi aradı. Olay yerine gelen polis, herhangi bir bulgu ve şüpheli duruma rastlamayınca Juall'ı kaldığı otele gönderdi.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen bir genç, telefonla İngilizce konuşan kişinin iddiaya göre konteyner, bomba ve patlatma gibi kemiler kullanması üzerine polisi arayıp durumu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye aralarında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması nedeniyle eşgale uyan şüpheli aynı caddenin sonundaki Alaaddin Bulvarı'nda yakalanıp durduruldu. İhbar eden genç de şüpheliye tespit etti. Şüphelinin yapılan kimlik kontrolünde 27 Nisan Pazartesi günü taksiyle Beyşehir Gölü'ne giderken, yol üzerinde bulunan Altınapa Barajı'nı balık bırakan ABD uyruklu Chesterr Juall olduğu ortaya çıktı. Polis, herhangi bir bulgu ve şüpheli duruma rastlamayınca Juall'ı kaldığı otele gönderdi. 

İhbarı yapan genç ise ''Sarraflar Yeraltı Çarşısından döndükten sonra ilgili şahsa rastladım. Şüpheli konuşmaları üzerine polisi aramak istedim. Konuşma içeriğinde; bomba, patlatma, nereye bırakılacağı, emniyet güvenliği gibi kelimeler geçiyordu. Polisi arayıp vatandaşlık görevimi yerine getirdim'' dedi. 

İZİNSİZ BALIK BIRAKTIĞI İÇİN 10 BİN TL CEZA 

Chesterr Juall'a, baraj gölüne izinsiz balık bıraktığı için 10 bin TL para cezası uygulanmış ve bıraktığı japon balıklarının ise yapılan arama çalışmalarında izine rastlanılmamıştı. Sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakılan Juall'ın, mahkemedeki ifadesinde balıkları petshoptan aldığını, özgürlüklerine kavuşturmak için baraj gölüne bıraktığını söylediği öğrenildi. Juall'in, 2015 yılında İstanbul'da kaldığı otelde, kadın görevliye 'cinsel istismara teşebbüs' suçundan yargılanıp, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı, 14 Temmuz 2016 günü, 'yurt dışına çıkış yasağı' konularak tahliye edildiği öğrenildi. O tarihte kaldığı otel odasında, çok sayıda bilgisayar ve bomba yapımında kullanılan malzeme bulunduğu bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaAmerikalıChesterr JuallAltınapa Baraj GölüBalık
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