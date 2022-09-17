Eskişehir’de 'Sivrihisar Hava Gösterileri' başladı

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen 'Sivrihisar Hava Gösterileri', Necati Artan Tesisleri'nde başladı. Açılışa Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız’ın yanı sıra Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya ile binlerce havacılık tutkunu katıldı. Vali Ayyıldız, gösterilerin kentte geleneksel hale geldiğini belirterek, “Eskişehir sahip olduğu 3 üniversite, nitelikli sanayi tesisleri, raylı sistemler ve havacılık sektörlerinde bir merkez olmasıyla Anadolu’nun parlayan yıldızı gibidir. Üzerinde bulunduğumuz bu tesisler ve bu etkinlik de Eskişehir’in sportif havacılık konumunda da önemli bir konumda olduğunu bize göstermektedir. İlk uçuşu 29 Ağustos 2013 tarihinde gerçekleştirilen, Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve Türk teknisyenlerince üretilen, temel eğitim ve savaş uçağı dönüşümü arasında tüm eğitim kademelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olan Türk başlangıç ve temel eğitim uçağı Hürkuş’un üretimi, havacılık tarihi yönünden ilklerin şehri olan Eskişehir’de TUSAŞ tarafından yapılmıştır. Türkiye’de bir ilk olan Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nin bu sene 7’ncisini düzenlemiş olduğu artık gelenekselleşen bu organizasyonu, ülkemizde sportif ve genel havacılığın gelişmesine katkı sağlaması açısından kıymetli bulduğumu özellikle ifade etmek isterim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından hava gösterileri, Türk Silahlı Kuvvetleri paraşüt ekibiyle başladı. Çoklu atlayış yapan paraşütçülerin havadaki gösterisi, ilgiyle izlendi. Hemen ardından havalanan, Türkiye’nin ilk ve tek kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener de yaklaşık 10 dakikalık gösterisini sundu. Uçuşu sırasında gökyüzünde kalp çizen Öztürk’ün gösterisi, büyük beğeni topladı. 'Sivrihisar Hava Gösterileri' için yurt dışından gelen 4 akrobasi pilotu, birlikte havalanarak ‘4 kol uçuşu’ yaptı. Yan yana uçuş yapan pilotların gösterisi ile helikopter şovu, ilgiyle izlendi. Hava sıcaklığının 33 derece olduğu kentte gösterileri izleyenler, şemsiyeler kullanarak güneşten korunmaya çalışırken, yerli ve yabancı akrobasi pilotlarının nefes kesen gösterilerini de cep telefonlarıyla kaydetti.