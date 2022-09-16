Eskişehir’de akrobasi heyecanı

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi, 17-18 Eylül'de yapılacak 7’nci Hava Gösterileri'nin hazırlıklarını tamamladı. Son provaların yapıldığı Necati Artan Tesisleri'nde pandemi nedeniyle 2 yıldır seyirci alınmayan gösterilere, bu yıl yaklaşık 50 bin kişilik katılım bekleniyor. Yerli ve yabancı onlarca ünlü akrobasi pilotunu Sivrihisar’da bir araya getireceklerini kaydeden organizasyon komitesi başkanı Senan Öztürk Dergin, pilotların seyircileriyle buluşacak olmasının çok sevindirici olduğunu söyledi. Pandemi nedeniyle seyircisiz yapılan 2 organizasyonun internet üzerinden yayınlanarak 5 milyon izleyiciye ulaştığını anlatan Dergin, “Yaklaşık 2 senedir etkinliğimizi pandemi sebebi ile seyircisiz olarak düzenliyorduk. Bu sene seyircilerimize kavuşuyoruz. Tribünler de ve alanımızda seyircilerimizi ağırlıyoruz. Bu sene yine çok heyecanlı gösterilerle birlikte olacağız. Müzemiz envanterindeki bütün hava taşıtlarımızla 'SHG Airshow 2022'deyiz. Bu sene burada ilk kez seyirci ile buluşacak olan ve Türkiye'de bir ilk olacak ‘Wing Walking’ gösterisi var. 'Stearman' uçağının kanadı üzerinde yürüyüş gerçekleşecek. Bu çok heyecanlı bir gösteri ve Türkiye'de ilk defa yapılıyor. En şanlı misafirimiz SoloTürk 3'üncü kez bizlerle birlikte olacak. Bunun yanında Semin Öztürk Şener hava akrobasi gösterisini gerçekleştirecek. Biz 2 yıl sonra seyircimizle buluşuyoruz. Çok heyecanlıyız bu anlamda. En son 2019 yılında gösterimizi seyircili 56 bin izlemişti. 2020 ve 2021 yıllarında pandemi sebebi ile internet üzerinden canlı yayın gerçekleştirdik ve toplamda 5 milyon seyirciye ulaştık. Bu yılki gösteriler de halka açık ve girişler ücretsiz olacak” diye konuştu.

‘GÖKYÜZÜNÜ RENGARENK SÜSLEYECEĞİZ’

Türkiye’nin ilk ve tek kadın akrobasi pilotu olan Semin Öztürk Şener de bu yılki gösterilerde yer alacak. Yeniden havacılık tutkunu seyircilerle buluşmanın herkesi çok heyecanlandırdığını kaydeden Şener, “2 yıl sonra seyirci ile buluşacağımız için hepimiz çok heyecanlıyız. Son prova uçuşumu gerçekleştirdim. 17-18 Eylül Cumartesi ve Pazar günleri 7'den 70'e herkesi bekliyoruz. Bu gösterilerde helikopter uçuşları, akrobasi gösterileri, paraşütler olacak. Gökyüzünü rengarenk süsleyeceğiz. Seyirci ile buluşmak başka bir duygu, başka bir sinerji oluyor. Tek bilek, tek yürek olmak gerçekten çok heyecan verici. Cumartesi ve pazar için biz de tüm hazırlıklarımızı tamamladık, seyircilerimizi bekliyoruz” dedi.

Son prova uçuşlarını tamamlayan ve akrobasi gösterileri sırasında saatte 290 kilometrelik hıza ulaşan Şener, gelecek yıl yurt dışındaki gösterilere daha çok ağırlık vereceğini belirterek, “Bana, benim gibi gökyüzünde süzülmek isteyenlerden çok mesaj geliyor. Genç kızlarımızdan çok mesajlar alıyorum. Onlara örnek olduğum için tabii ki mutluyum fakat bunun da ağır bir sorumluluğu var ve bunun da farkındayım. Onlara yardım etmek için elimden geleni yapacağım. Türk kadını isterse her şeyi yapabilir. Bu sadece uçuş için değil, her meslek için geçerli olduğunu düşünüyorum. Sadece gücümüzün farkına varmamız gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE İLK KEZ GÖSTERİ YAPACAKLAR

​Sivrihisar Hava Gösterileri, yerli akrobasi pilotlarının yanı sıra aralarında Macaristan, İngiltere, Almanya ve İsviçre’nin de olduğu farklı ülkelerden onlarca yabancı akrobasi pilotunu da bir araya getirecek. Bu yılki gösterilerde Türkiye’de ilk kez İsviçreli Danielle ve Emiliano Del Buono çifti yer alacak. ‘Wing Walking’ (Kanat Yürüyüşü) adını verdikleri gösteride Emiliano Del Buono, 'Boeing Stearman' tipi uçağı uçururken, eşi Danielle Del Buono ise havadayken uçak kanatlarının üzerine çıkıp, yürüyüş yapacak. Gösterilerin finalini ise Türk Hava Kuvvetleri’nin göz bebeği SoloTürk yapacak.