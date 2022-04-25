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Eskişehir'de ormanlar, yangınlara dirençli hale getiriliyor

ESKİŞEHİR Orman Bölge Müdürlüğü'nce yangınlara dirençli hale getirilmesi için 1150 hektarlık Kocakır ormanında seyreltme ve aralama çalışması başlatıldı. İl Orman Bölge Müdürü İsmail Boz, "Amacımız, ormandaki yanıcı maddeyi azaltmaktır. Gördüğünüz gibi ağaçlar oldukça sık. Yüksek bir yangın riski mevcut" dedi.

25 Nisan 2022 Pazartesi 10:39
Eskişehir'de ormanlar, yangınlara dirençli hale getiriliyor

İl Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 1960'lı yılların başında ağaçlandırılan ve Türkiye'nin ilk büyük ağaçlandırma alanlarından biri olan Odunpazarı ilçesindeki Kocakır ormanlarında yangınlara karşı seyreltme ve aralama çalışması başlattı. Mesire, kent ormanı, ekoturizm ile hipoterapi alanı bulunan sedir ve karaçam ağaçlarından oluşan ormanda; ağaçların alt kısımlarında kalan dallar ile bitişik ağaçlar kesiliyor ayrıca yol genişletme çalışmaları yapılıyor.

'AĞAÇLAR GENİŞ ÇAPA ULAŞACAK'

Çalışmaları yerinde inceleyen Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz, seyreltme ve aralama işlemleri ile ormandaki yanıcı maddeyi azaltmayı hedeflediklerini belirterek, "Orman yangınlarında arazi yapısı ve hava halleri üzerinde değişiklik yapma imkanımız olmadığına göre, yanıcı madde miktarı üzerinde gerekli çalışmalar yapılarak olası orman yangınlarına karşı müdahaleyi kolaylaştırmak gereklidir. Buradaki amacımız, ormandaki yanıcı maddeyi azaltmaktır. Gördüğünüz gibi ağaçlar oldukça sık. Yüksek bir yangın riski mevcut" dedi.

Çalışmalar ile ormandaki ağaçların da gelişeceğini kaydeden Boz, "Seyreltme ve yol kenarı bakımlarını yaparak, yangına daha dirençli hale getirmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda bu bakımdan sonra sahada kalan ağaçlar daha güzel bir gelişme gösterecek ve geniş çapa ulaşacaktır. Yanıcı madde miktarını azaltmak amacıyla yol kenarlarından başlamak üzere bakımdan sonra üretim artıkları, çalı doğrayıcılar kullanılarak elde edilen yongalar ise Eskişehir Orman Fidanlık Müdürlüğü'ne gönderilerek fidan üretiminde faydalanılacaktır" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EskişehirOrmanYangın
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