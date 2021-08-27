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Eskişehir 2. Tarım Fuarı son teknolojileri çiftçilerle buluşturacak

Eskişehir Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, Eskişehir ve civarında yer alan bölgelerden üreticileri ikinci kez bir araya getirecek. Kuraklığın tarımsal üretimde yarattığı tehdit karşısında etkili bir bilinç oluşturmayı hedefleyen fuar, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, 1-5 Eylül tarihlerinde Eskişehir Ticaret Odası – TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.

27 Ağustos 2021 Cuma 16:18
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Eskişehir 2. Tarım Fuarı son teknolojileri çiftçilerle buluşturacak

Eskişehir ve civarındaki bölgelerden çiftçilerin yoğun bir katılımının beklendiği fuarda, tarım ve hayvancılığın alanına giren en yeni teknolojiler sergilenecek. Traktörlerden, tarımsal mekanizasyon ve teknolojilerine, sulama sistemlerinden çiftçilik ekipmanlarına, zirai ilaç, gübre, tohum, fide gibi tarımsal ürünlerden hayvansal üretim makinelerine kadar çok sayıda ürünün iklim değişikliğiyle mücadelede rol oynayan yönüne dikkat çekilecek.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLECEK

Aşırı yağış ve kuraklık, sıcaklık artışı ve doğal afetlerle kendini gösteren iklim değişikliği, tarım ve hayvancılık için de ciddi bir tehdit oluşturuyor. İklim değişikliğinin tarımsal üretim ve hayvancılıktaki olumsuz etkilerini ortadan kaldırarak bu yönde farkındalık yaratmak amacıyla bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilecek Eskişehir 2. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, 1-5 Eylül tarihlerinde Eskişehir Ticaret Odası – TÜYAP Fuar Merkezi’nde üreticileri ağırlayacak.

İKLİM KOŞULLARININ ÜRETİME ETKİSİ

Eskişehir ve civarında yer alan bölgelerden üreticileri ağırlamaya hazırlanan Eskişehir 2. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, bu yönüyle bölgesel çiftçi gücünü temsil edecek. Konuyla ilgili açıklamada bulunan TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Eskişehir’den ayçiçeği, şeker pancarı, tahıl, sera bitkisi ve sebze üreticileri ile Kütahya, Afyon’dan haşhaş, patates, ayçiçeği, pancar üreticileri bu sene de fuardaki yerlerini alacak. Eskişehir’in Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinin mikroklima iklim özelliğinden yararlanarak Antep fıstığı, zeytin, nar, incir gibi meyveleri yetiştirebilen üreticiler, iklim koşullarının üretime olan etkilerine ilişkin örnek bir temsil gücü oluşturacak. Ayrıca Eskişehir ve civarındaki başarılı pancar kooperatifi oluşumu da üretimde kooperatifin gücünü ortaya koyacak. Fuarımızda bu yıl da sektör temsilcilerini bir araya getirerek tarımsal bağlantıları en üst düzeyde sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

TEMASSIZ FUARCILIKLA GÜVENLİ TİCARET

Pandemi tedbirlerini fuar boyunca çok efektif bir şekilde uygulayacaklarını söyleyen Ersözlü ayrıca şunları da belirtti:

“Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP Fuar Merkezi’nde gerçekleştireceğimiz fuarda birinci önceliğimiz paydaşlarımızın sağlığını korumak. TÜYAP Fuarcılık Grubu olarak tüm fuarlarımızda aldığımız önlemleri Eskişehir’de de gerçekleştireceğiz. Maske zorunluluğu, HES kodu kontrolü ile girişlerin sağlanması, MyTüyap mobil uygulamamız ile temassız kartvizit değişimi, online davetiyemiz ve fuar alanında yoğunluk ölçümünün yapılmasıyla, temassız fuarcılığın katılımcı ve ziyaretçilerimiz tarafından deneyimlenmesine olanak sağlayacağız.”

EN YENİ TEKNOLOJİLER SERGİLENECEK

Kuraklık ile mücadelede önemli bir araç işlevi gören en yeni teknolojiler, fuara damga vuracak. Traktör ve biçerdöverler, hayvancılık, tarımsal mekanizasyon ve teknolojileri, sulama sistemleri, sera teknolojileri, çiftçilik ekipmanları, hayvansal üretim makineleri fuarda sergilenen ürünler arasında başrol oynayacak. Eskişehir 2. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, 1-5 Eylül 2021 tarihlerinde Anadolu’nun tarımdaki gelişimine projeksiyon tutacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir 2. Tarım FuarıçiftçiTarım
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