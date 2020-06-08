Eski ve yeni eşin kavgasında korkunç son!

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Edanur Şahin'in öldüğünü belirlerken, yaralanan eşi Hüseyin Şahin ile eski eşi Fırat Gültekin ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Fırat Gültekin Afşin Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Edanur Şahin'in cenazesi de Elbistan Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.