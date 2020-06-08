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Eski ve yeni eşin kavgasında korkunç son!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Edanur Şahin'in (26) eşi Hüseyin Şahin ile eski eşi Fırat Gültekin arasında bıçaklı kavga çıktı. Eski ve yeni eşini ayırmaya çalışan Edanur Şahin, kazara vücuduna isabet eden bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti.

08 Haziran 2020 Pazartesi 09:06
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Eski ve yeni eşin kavgasında korkunç son!
Olay, akşam saatlerinde Güneşli Mahallesi Emniyet Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Edanır Şahin'in eşi Hüseyin Şahin (30) ile ayrıldığı eşi Fırat Gültekin (30) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma birden büyüdü ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Bu sırada Edanur Şahin de eski ve yeni eşini ayırmak için araya girdi. Ancak genç kadın vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Edanur Şahin'in öldüğünü belirlerken, yaralanan eşi Hüseyin Şahin ile eski eşi Fırat Gültekin ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Fırat Gültekin Afşin Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Edanur Şahin'in cenazesi de Elbistan Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşElbistanKadınErkekCinayet
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