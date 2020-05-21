Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını kaybetti
Prof. Dr. Emin Darendeliler hayatını...
İzmir’de şaşkına çeviren olay!
İzmir’de şaşkına çeviren olay!
İstanbul Valisi duyurdu!
İstanbul Valisi duyurdu!
Bakan Koca paylaştı! Açılıyor
Bakan Koca paylaştı! Açılıyor
Uçuşların başlayacağı tarih belli oldu
Uçuşların başlayacağı tarih belli oldu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Eski kız arkadaşını pompalı tüfekle ağır yaraladı

Niğde'de evinin önünde otomobilini park eden A.Y. (37) adlı kadın, eski erkek arkadaşı G.Y. tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan saldırgan ise kısa sürede yakalandı.

21 Mayıs 2020 Perşembe 09:27
0 Okunma
Eski kız arkadaşını pompalı tüfekle ağır yaraladı
Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Fertek Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle evine gelen A.Y. adlı kadın, aracını park ettiği sırada eski erkek arkdaşı olduğu öne sürülen G.Y.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. A.Y., aracının içinde kanlar içinde kalırken, G.Y. ise kaçtı. Vatandaşların silah sesini duyup, ihbarda bulunması bulunması üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.  Yaralanan A.Y., ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Silahlı saldırının ardından olay yerine yakın bir noktada polis tarafından yakalanan G.Y., gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NiğdeKızArkadaşSilahTüfekYARALAMA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanlarına saldıran 5 terörist öldürüldü
Gürbulak Gümrük Müdürlüğü çalışanlarına saldıran 5 terörist öldürüldü
İzmir’de şaşkına çeviren olay!
İzmir’de şaşkına çeviren olay!
Feci kaza! Otomobil ikiye bölündü
Feci kaza! Otomobil ikiye bölündü
Ankara'da tıbbi ekipman fabrikasında yangın
Ankara'da tıbbi ekipman fabrikasında yangın
Ramazan Bayramı öncesi Sakarya halinde yoğunluk
Ramazan Bayramı öncesi Sakarya halinde yoğunluk
'Çay göçü' başladı, akın akın geliyorlar
'Çay göçü' başladı, akın akın geliyorlar
Bursa'da çilek üreticinin yüzünü güldürdü
Bursa'da çilek üreticinin yüzünü güldürdü
Yüzüne tükürdüğünü iddia etti, testi pozitif çıktı
Yüzüne tükürdüğünü iddia etti, testi pozitif çıktı
Bayram tatlılarında şeker uyarısı
Bayram tatlılarında şeker uyarısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı