Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.474,93
ALTIN
925,37
DOLAR
14,62
STERLİN
19,25
EURO
15,99
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi...
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi...
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim...
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi 59 öğretim üyesi / elemanı alacak
Alanya Hamdullah Emin Paşa...
Nişantaşı Üniversitesi 174 akademik personel alacak
Nişantaşı Üniversitesi 174 akademik...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Eski eşinin evinde boğularak öldürüldü

İZMİR'in Bornova ilçesinde, iddiaya göre boşandığı eşinde kalan 2 çocuğunu görmek için Konya'dan İzmir'e gelen Remziye Tüysüz (22), eski eşi Y.P.'nin (28) evinde boğularak öldürüldükten sonra battaniyeye sarılı halde bulundu. Cinayetle ilgili Y.P ile babası, babaannesi ve 2 kardeşi gözaltına alındı.

14 Nisan 2022 Perşembe 09:25
Eski eşinin evinde boğularak öldürüldü

Konya'da ailesi ile birlikte yaşayan 2 çocuk annesi Remziye Tüysüz, iddiaya göre çocuklarını görmek için bir süre önce boşandığı eski eşi Y.P.'nin İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'ndeki evine geldi. Dün gece saat 23.45 sıralarında Y.P.'nin oturduğu evin kapısının açık olması üzerine içeri gelen bir yakını korkunç bir manzara ile karşılaştı. Evde Y.P.'nin babası H.P., babaannesi H.P., kardeşleri O.P. ve F.P. ile 2 çocuğu bulunduğu halde Remziye Tüysüz'ün battaniyeye sarılı cesedini gören yakını durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tüysüz'ün öldüğü belirlendi. Tüysüz'ün boğularak öldürüldükten sonra battaniyeye sarıldığı anlaşıldı. 

Polis, evde bulunan Y.P.'nin babası H.P., babaanne H.P. ve kardeşleri O.P. ile F.P.'yi gözaltına aldı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri evde detaylı incelemede bulundu. Remziye Tüysüz'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CESETTEN KURTULMAK İÇİN ARAÇ KİRALADIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

Bu arada Remziye Tüysüz'ün cesedi bulunmadan önce evden ayrılan eski eşi Y.P.'nin çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi. Şüpheli Y.P.'nin, bir firmadan araç kiralaması ile bilgilerin emniyet birimlerine iletilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Belirtilen adrese giden polis ekibi, arama kaydı bilinan Y.P.'yi, evinin önünde yakaladı. Şüpheli emniyete götürülürken, bir süre sonra eski eşi Remziye Tüysüz'ün öldürüldüğü ortaya çıktı. Y.P.'nin, eski eşi Tüysüz'ün cesedini taşımak için araç kiraladığı ileri sürüldü.

Gözaltına alınan Y.P., H.P., O.P., F.P. ve H.P.'nin emniyetteki işlemleri sürürken, Remziye Tüysüz'ü kimin öldürdüğü araştırılıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirBornovaCinayetKadın Cinayeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demirleri çalınan yüksek gerilim hattı direği devrildi
Demirleri çalınan yüksek gerilim hattı direği devrildi
Konteynerlerde yaşayan yangın mağdurlarına çifte bayram
Konteynerlerde yaşayan yangın mağdurlarına çifte bayram
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Yüksekova'da Mehmetçiğe iftar sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Yüksekova'da Mehmetçiğe iftar sürprizi
Van'da balıkçılar son ağlarını çekti, tekneler kıyıya yanaştırıldı
Van'da balıkçılar son ağlarını çekti, tekneler kıyıya yanaştırıldı
Göl hastalık saçıyor diye kurutulmuş
Göl hastalık saçıyor diye kurutulmuş
Ukrayna, Odessa’da 10 Rus gemisine el koydu
Ukrayna, Odessa’da 10 Rus gemisine el koydu
Diyarbakır'da inşaat iskelesi çöktü: 1'i ağır 6 yaralı
Diyarbakır'da inşaat iskelesi çöktü: 1'i ağır 6 yaralı
5 yıllık emeği, yarım saatlik yangında kül oldu
5 yıllık emeği, yarım saatlik yangında kül oldu
Serdengeçti'nin özel evrakı, sıva altındaki gizli bölmeden çıktı
Serdengeçti'nin özel evrakı, sıva altındaki gizli bölmeden çıktı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma