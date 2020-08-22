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Eşiyle tartıştı, otomobilden atlayıp öldü

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, çocuklarıyla birlikte otomobilde seyir halinde olan anne Emir Canım (36), eşi ile tartışmasının ardından kapısını açtığı araçtan atlayarak yaşamını yitirdi.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 08:23
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Eşiyle tartıştı, otomobilden atlayıp öldü

Olay, saat 21.30 sıralarında Umurbey Mahallesi Karşıyaka Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte 58 AT 370 plakalı otomobilde seyir halinde olan Emir Canım, eşi ile tartışmasının ardından açtığı aracın kapısından atladı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emir Canım'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Emir Canım'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'BIKTIM ARTIK SENDEN'

Polis ekipleri, olayın ardından hayatını kaybeden Emir Canım'ın eşi Hüseyin Canım'ın ifadesine  başvurdu. Otomobilleri ile seyir halinde oldukları sırada, eşi Emir Canım ile tartışmaya başladıklarını ileri süren Hüseyin Canım, eşinin kapıyı açarak "Bıktım artık senden" dediği ve daha sonrasında düştüğünü söylediği öğrenildi.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ATLADI

Öte yandan, Emir Canım'ın tartışma sonrası otomobilden atladığı sırada 3 çocuğunun arka koltukta oturduğu bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

Son Güncelleme: 22.08.2020 08:24
Anahtar Kelimeler:
VefatIntiharOtomobilÖdemişİzmir
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