Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bakan Koca'dan, 'Dilek hemşire' paylaşımı
Bakan Koca'dan, 'Dilek hemşire' paylaşımı
Hem milli takım, hem de kulüpler için en doğru kararı alacağız
Hem milli takım, hem de...
Başakşehir, Antalyaspor’a hazırlanıyor
Başakşehir, Antalyaspor’a hazırlanıyor
Korona sürecinde uzmanlardan kirli deniz ve havuz uyarısı
Korana sürecinde uzmanlardan kirli deniz...
Rize'nin Petran Yaylası rengarenk
Rize'nin Petran Yaylası rengarenk
İş fırsatları için hemen tıkla!

Eşinin kaldığı evi silahla bastı, baldızını vurdu

KARAMAN'da, boşanma aşamasında olduğu eşi Ceylan A. ile telefonda tartışan Ahmet A., pompalı tüfekle eşinin yaşadığı evi bastı.

03 Temmuz 2020 Cuma 08:52
0 Okunma
Eşinin kaldığı evi silahla bastı, baldızını vurdu

Kapının açılmaması üzerine kilide ateş açan Ahmet A.'nın silahından çıkan mermi, kapının arkasında duran baldızı B.E.'nin (13) bacağına isabet etti. Şüpheli kaçarken, yaralanan küçük kız tedaviye alındı.

Olay, saat 01.10 sıralarında Nefise Sultan Mahallesi 259 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan Ahmet ve Ceylan A. çifti telefonda tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın ardından Ahmet A. pompalı tüfekle eşinin yaşadığı evi bastı. Ahmet A., kapıyı kimsenin açmaması üzerine kilit kısmına pompalı tüfekle ateş açtı. Kapıyı delen saçmalar, baldızı B.E.'nin bacaklarına isabet etti. Ahmet A. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı B.E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, ev ve kapı üzerinde detaylı inceleme yaptı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaramanKadınErkekSilahYARALAMA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de orman yangını
İzmir'de orman yangını
3 ton esrar ele geçirildi
3 ton esrar ele geçirildi
Arkadaşlarıyla yaşadığı evde öldürüldü
Arkadaşlarıyla yaşadığı evde öldürüldü
18 yıllık gizem!
18 yıllık gizem!
Analiz sonuçları belli oldu
Analiz sonuçları belli oldu
Hayvan pazarında değnekli satış
Hayvan pazarında değnekli satış
Tekirdağ'da Kabotaj Bayramı'na renkli kutlama
Tekirdağ'da Kabotaj Bayramı'na renkli kutlama
60 bin liraya kadar çıkıyor
60 bin liraya kadar çıkıyor
Siyah zeytindeki hileye dikkat!
Siyah zeytindeki hileye dikkat!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı