Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.567,60
ALTIN
1.014,53
DOLAR
18,68
STERLİN
20,60
EURO
18,11
TOKİ'den İstanbul'da gayrimenkul satışı
TOKİ'den İstanbul'da gayrimenkul satışı
Uçak satış ihalesine davet
Uçak satış ihalesine davet
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1.200 Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı...
Miami Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Miami Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Eşini ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bir kişi, uzaklaştırma kararı olan ve boşanma aşamasındaki eşi ile iki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.

09 Ekim 2022 Pazar 08:21
Eşini ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzaklaştırma kararı olan koca, eşi ve çocuklarının bulunduğu eve zorla girdi. Eve girmesinin ardından eşiyle tartışmaya başlayan koca, eşi  ve 2 çocuğunu bıçakla öldürdü. Eşini ve çocuklarını öldüren koca, daha sonra kendisini evin doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemesinin ardından ailenin cansız bedenleri Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraAltındağCinayetIntihar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir’de 2 katlı binada patlama: 3 yaralı
İzmir’de 2 katlı binada patlama: 3 yaralı
Kontrolden çıkan araç metrelerce sürüklenerek yamaca çarptı: 1 ölü
Kontrolden çıkan araç metrelerce sürüklenerek yamaca çarptı: 1 ölü
Kontağını çevirdiği otomobil alev topuna döndü 
Kontağını çevirdiği otomobil alev topuna döndü 
Trabzon'da hafif ticari araç kayalıklara uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
Trabzon'da hafif ticari araç kayalıklara uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'da narko-terör operasyonlarında 520 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da narko-terör operasyonlarında 520 kilo esrar ele geçirildi
Adana'da zincirleme kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Adana'da zincirleme kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Şanlıurfa’da jandarmadan yol uygulaması: 41 gözaltı
Şanlıurfa’da jandarmadan yol uygulaması: 41 gözaltı
Mersin'de konteyner gemisindeki 48 kilo kokaine 3 tutuklama
Mersin'de konteyner gemisindeki 48 kilo kokaine 3 tutuklama
Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına 6 tutuklama
Tekirdağ'da sosyal medyadan terör propagandasına 6 tutuklama

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول