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Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde Hasan Karaaslan(40), eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürdü, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek teslim oldu. 

24 Ağustos 2022 Çarşamba 08:45
Eşini ve 3 kızını pompalı tüfekle öldürüp, polise teslim oldu

Olay, İdil ilçesi Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hasan Karaaslan, evde uyudukları sırada i Leyla ile kızları Derya(17), Melek(16) ve Şerife Karaaslan'ı(13) pompalı tüfekle başlarından vurarak öldürdü. Hasan Karaaslan, daha sonra silahıyla birlikte polise giderek eşini ve çocuklarını öldürdüğünü bildirdi . Hasan Karaaslan, gözaltına alınırken olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 4 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Kafalarına isabet eden mermilerle yaşamlarını yitirdikleri belirlenen anne ve 3 kızının cansız bedenleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakİdilCinayetHasan KaraaslançocukPolis
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