Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.523,43
ALTIN
977,78
DOLAR
16,39
STERLİN
20,73
EURO
17,64
Kastamonu Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alacak
Kastamonu Üniversitesi 3 sözleşmeli...
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Güngören Belediye Başkanlığı memur alacak
Güngören Belediye Başkanlığı memur...
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 13 sözleşmeli personel alacak
Ankara Müzik ve Güzel...
TÜBİTAK personel alacak
TÜBİTAK personel alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Eşini öldürüp, kızını yaralayarak intihar etti

KOCAELİ'de Turan Karslı, boşanma aşamasında olduğu Güler Karslı'yı tabancayla öldürüp, kızı Elif Karslı'yı yaraladıktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi. 

30 Mayıs 2022 Pazartesi 16:23
Eşini öldürüp, kızını yaralayarak intihar etti

Olay, saat 12.00 sıralarında, Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Sezer Sokak'ta meydana geldi. TIR sürücüsü Turan Karslı, ayrı yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu Güler Karslı'nın evine geldi. Burada eşiyle tartışan Turan Karslı, tabancayı ateşleyip önce Güler Karslı ve kızı Elif Karslı'yı ardından da kendisini vurdu. Olay anında evde olan gelini Zehra Karslı ise 3 yaşındaki çocuğuyla kaçıp, komşularına sığındı. Komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Turan Karslı ve eşi Güler Karslı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Elif Karslı ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliTuran KarslıCinayetIntiharKadın Cinayeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erzincan'da inşaat kazısında göçük: 2 işçi yaralı
Erzincan'da inşaat kazısında göçük: 2 işçi yaralı
MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Mersin'de okul servisi ile TIR çarpıştı: 9'u öğrenci 11 yaralı 
Mersin'de okul servisi ile TIR çarpıştı: 9'u öğrenci 11 yaralı 
Zonguldak’taki 'Müsilaj' operasyonunda 8 tutuklama
Zonguldak’taki 'Müsilaj' operasyonunda 8 tutuklama
Çanakkale'ye 45 kruvaziyerle 15 bin turist geliyor
Çanakkale'ye 45 kruvaziyerle 15 bin turist geliyor
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit
Tartıştığı çay işçilerine ateş etti: 1 ölü, 2 yaralı
Tartıştığı çay işçilerine ateş etti: 1 ölü, 2 yaralı
Ankara'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Ankara'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Tartıştığı eşini darbedip, ikinci kat penceresinden attı
Tartıştığı eşini darbedip, ikinci kat penceresinden attı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi