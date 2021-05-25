Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1422
ALTIN
510.689
DOLAR
8.4312
STERLİN
11.9039
EURO
10.3322
8 öğretim üyesi alınacak
8 öğretim üyesi alınacak
1 Öğretim Görevlisi alınacak
1 Öğretim Görevlisi alınacak
Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak
Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak
35 Akademik personel alınacak
35 Akademik personel alınacak
Mesire yeri kiraya verilecek
Mesire yeri kiraya verilecek
İş fırsatları için hemen tıkla!

ERZURUM, TRABZON VE MUŞ İLLERİNE HAFTADA ÜÇ KEZ SEFER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

YENİŞEHİR HAVALİMANI’NDAN TÜRKİYE’NİN FARKLI NOKTALARINA UÇUŞLAR,YENİDEN BAŞLADI

25 Mayıs 2021 Salı 15:47
6 Okunma
ERZURUM, TRABZON VE MUŞ İLLERİNE HAFTADA ÜÇ KEZ SEFER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

BURSA

MUSTAFA YILDIZ.

Pandemiyle mücadele süreci ile birlikte kesintiye uğrayan Bursa Yenişehir Havalimanı’ndan Türkiye’nin farklı şehirlerine uçak seferleri yeniden başladı. 12 Mart tarihinde AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş’ın katılımları ile İstanbul’da imzalanan protokol ve bugün yapılan ilk uçuşlarla Erzurum, Trabzon ve Muş İllerine gerçekleştirilen uçuşlarla seferler yeniden başladı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlker Aycı ve Anadolujet Başkanı Sayın Şamil Karakaş ile imzalanan protokolle Bursa’dan Erzurum, Trabzon ve Muş İlleri’ne ve bu illerden Bursa’ya haftada üç sefer gerçekleştirilecek. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, il yöneticileri ve ilçe başkanlarının katıldığı heyet bugün ilk uçuşlarını gerçekleştirerek Trabzon’dan Bursa’ya gelen uçağın yolcularını karşıladı ve sonrasında Erzurum seferini gerçekleştiren uçağın yolcularını uğurladı. Bursa Yenişehir Havalimanı’nda gerçekleştirilen programda bir basın açıklaması düzenleyen AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Farklı şehirlerimizden, farklı kültürel zenginliklerimizi bünyesinde barındıran kozmopolit nüfus yapısı ile ülkemizin en nadide şehirlerinden biri olan Bursa’mız için önemli bir günü daha hep birlikte yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl Çin’de ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan Covit- 19 pandemisi ile mücadele süreciyle birlikte kesintiye uğrayan Bursa’mızdan ülkemizin bir çok nadide şehrine gerçekleştirilen uçak seferlerimiz bugünden itibaren Erzurum, Muş ve Trabzon illerimize gerçekleştirilecek uçuşlarla yeniden başlıyor dedi. 12 Mart tarihinde Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın katılımları ile İstanbul’da gerçekleştirdikleri ziyaret ve ardından imzalanan protokolle Bursa’ya renk katan bir çok ilden hemşehrilerine müjdelerle döndüklerini hatırlatan Başkan Gürkan, “Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlker Aycı ve Anadolujet Başkanı Sayın Şamil Karakaş ile imzalanan protokolle pandemi sonrasında Bursa Yenişehir Havalimanı’ndan Erzurum, Muş ve Trabzon illerimizden başlamak üzere seferlerimizin yeniden gerçekleşmesini sağlamıştık. Buna göre Haftanın üç günü Trabzon, Erzurum ve Muş İllerimize ve bu illerimizden Bursamıza uçuşlar gerçekleştirilecektir. Bursa’mızda yaşayan Muşlu kardeşlerimizin sılalarındaki sevdikleri ile daha yakın olabilmeleri için haftada iki sefer gerçekleştirilmesi planlanan Bursa-Muş, Muş – Bursa arası seferlerimiz haftada üç sefere çıkarıldı” ifadelerini kullandı.

BURSALILARIN İLGİSİ İLE UÇUŞ YAPILAN NOKTALARVE SEFERLER ARTACAKTIR. Bursa’nın kültürel zenginliğine zenginlik katan farklı illerden ve dost coğrafyalardan halkı ile nadide bir şehir olduğunun altını çizen Gürkan, şunları söyledi: Bu kardeşlerimizin varlıkları ile değer kattıkları Bursamızda her anlamda rahat etmeleri, sıladaki sevdikleri, yakınları ve işleri ile aralarındaki mesafelerin yeniden kısaltılması hepimizin arzusuydu ve bugün burada bu arzumuzu gerçekleştirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Az sonra hep birlikte Trabzon İlimizden Bursamıza inecek olan ilk uçağımızı karşılayacak ve Erzurum İlimize uçacak olan uçağımızı uğurlayacağız. Bursamızdan uçuş gerçekleştirilen illerimizin sayısını ve seferlerimizi arttırmak için temaslarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Burada değerli hemşehrilerimizin seferlerimize sahip çıkmaları çok önemli. Değerli hemşehrilerimizn memleketlerine ya da farklı şehirlerimize yolculuk ederken Bursa Yenişehir Havalimanı’ndaki uçuşlarımızı tercih etmelerini rica ve tavsiye ediyoruz. Hemşehrilerimizin uçuşlarımıza gösterdiği ilgi havalimanımızdaki sefer sayılarının ve uçuş noktalarının sayısını arttıracaktır. Bugün bu mutluluğu hep birlikte yaşamamıza vesile olan, sürecin başından bu yana tüm temasların yakından takipçisi olan Genel Başkan Yardımcımız Sayın Efkan Ala’ya, tüm Milletvekillerimize, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş’a, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İlker Aycı ve Anadolujet Başkanı Sayın Şamil Karakaş’a, süreçte yanımızda olan siz değerli il derneklerimizin temsilcilerine ve tüm Bursa Halkı’na teşekkür ediyorum.

Önce Vatan Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emin Adanur’a Celal Sönmez Desteği!..
Emin Adanur’a Celal Sönmez Desteği!..
Aktaş'a Uluslararası Görev
Aktaş'a Uluslararası Görev
'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı' Toplantısı Yapıldı
'Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı' Toplantısı Yapıldı
Bursa'da Uçak Seferleri Yeniden Başlıyor!
Bursa'da Uçak Seferleri Yeniden Başlıyor!
Malatya'da 9 araçlı zincirleme kaza: 21 yaralı
Malatya'da 9 araçlı zincirleme kaza: 21 yaralı
İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
BUTTİM’E SAĞLIK İSTASYONU
BUTTİM’E SAĞLIK İSTASYONU
 TÜRK KIZILAY, BURSA’DA HER İLÇEYE ULAŞIYOR
 TÜRK KIZILAY, BURSA’DA HER İLÇEYE ULAŞIYOR
MEDICABIL HASTANESİ, HEMŞİRELERİNİ UNUTMADI…
MEDICABIL HASTANESİ, HEMŞİRELERİNİ UNUTMADI…

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma