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Erzurum tarımında kuraklık endişesi

Nisan ayında yeterli yağış almayan Erzurum'da, tarım sektöründe kuraklık tehlikesi baş gösterdi. Aziziye Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, kuraklığın yanı sıra etkili olan rüzgarın da ekili ürünleri kavurduğunu söyledi. 

09 Mayıs 2021 Pazar 09:37
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Erzurum tarımında kuraklık endişesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Nisan'da başlayan tam kapanmaya rağmen Erzurum'da tarım sektöründe çalışmalar hızlandı. 1650 metre rakımda Pasinler Ovası ve Daphan Ovası'nda çiftçiler ekimlerini büyük ölçüde tamamladı. Patates, ay çiçeği gibi ürünlerin ekimini sürdüren çiftçilerin en büyük korkusu yörede baharla birlikte yaşanan yağış azlığı. Mevsim normallerine göre geçen yıllarda nisan ayında 56 kilogram yağış düşerken, bu yıl 12 kilogram yağış alan Erzurum'da kuraklık tehlikesi büyüyor.

Aziziye'deki arazisine patates ekmeye çalışan İlçe Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, yaklaşık 40 günden bölgeye yağmur yağmadığını söyledi. Bölgede etkili olan rüzgarın ekili ürünleri de kuruttuğunu belirten Karaman, "Bu sene kuraklık çiftçiyi tedirgin etmeye başladı. Güçlü yağmur olmazsa durum vahim. İklim şartları değişti, şimdi mayıs yağışları dönemi ama günümüzde damla bile yok. Kuraklık tehlikeyi yüzde yüz boyutta. Bir de aşırı rüzgarın ekili ürünleri kavurması tehlikeyi biraz daha artırıyor. Tarlaya patates ekmeyi planlıyoruz, eğer yağmur olmazsa pahalı da olsa yağmurlama sistemi kurmayı düşünüyoruz" diye konuştu. 

Pasinler Ovası'nda tarlasına ayçiçek eken Rafet Atmaca, "Arazi güzel ama bu sene havalar biraz kurak. Ayçiçeği ekimine başladık, toprakta nem yok. Sonbaharda ektiğimiz buğdaylar yağmur olmadığı için henüz bitmemiş. Yağmur olmazsa herşeyde sıkıntı var" dedi. 

Pasinler ovasında ay çiçeği ekimini sürdüren üreticiler, en büyük korkularının kuraklık olduğunu söyledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumTarımTarlaBahçeYağmurSuKuraklık
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