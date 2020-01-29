Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
119850
ALTIN
302.244
DOLAR
5.9798
STERLİN
7.8327
EURO
6.5955
Öğrenciler karne hediyesi olarak robotla eğlendi
Öğrenciler karne hediyesi olarak robotla...
Konyaspor, Robert Mak'ı renklerine bağladı
Konyaspor, Robert Mak'ı renklerine bağladı
Amerikalı profesör 112 ülke gezdi Türkiye’ye yerleşti
Amerikalı profesör 112 ülke gezdi...
Coronovirüse nar kabuğu, zerdeçal ve zencefil tavsiyesi
Coronovirüse nar kabuğu, zerdeçal ve...
TEKSÜT Bandırma BK, Avrupa'da Son 16'da
TEKSÜT Bandırma BK, Avrupa'da Son...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
İzmir için korkutan uyarı
Kapat

Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

ERZURUM'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

ERZURUM'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

29 Ocak 2020 Çarşamba 10:49
20 Okunma
Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sabahın erken saatlerinde operasyon düzenledi. Özel Harekat timlerinin de destek verdiği operasyon kapsamında Sanayi ve Yenişehir mahallelerinde 9 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Direnişin yaşanabileceği ihtimaline karşın evlerin kapılarını koçbaşıyla açan polis, 5 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde arama yapan polis ekipleri, uyuşturucu maddenin yanı sıra biri kurusıkı, 9 tabanca, 1 tüfek, 4 hassas terazi, tarihi eser niteliği taşıdığı belirlenen kılıç ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumUyuşturucuOperasyonNarkotikPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Koronavirüs' nedeniyle madencilerin Çin fuarı ertelendi
'Koronavirüs' nedeniyle madencilerin Çin fuarı ertelendi
Ankara'da 20 sokak hayvanı zehirlenerek öldürüldü
Ankara'da 20 sokak hayvanı zehirlenerek öldürüldü
Elazığlı pazarcılardan, depremzedelere destek
Elazığlı pazarcılardan, depremzedelere destek
Tarihi Tavşancıl evleri yeniden hayat buluyor
Tarihi Tavşancıl evleri yeniden hayat buluyor
Kahta'da uyuşturucuya 1 gözaltı
Kahta'da uyuşturucuya 1 gözaltı
Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
Erzurum'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
Traktör römorkunda esrar ele geçirildi
Traktör römorkunda esrar ele geçirildi
Buz tutan Çıldır Gölü'nde drift yaptılar
Buz tutan Çıldır Gölü'nde drift yaptılar
Kaybolan Polonyalı kadın turist aranıyor
Kaybolan Polonyalı kadın turist aranıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans