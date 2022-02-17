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Erzurum'da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

ERZURUM'da, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da Kenya'da yakalanmasının sözde yıl dönümünü bahane ederek, provokatif eylem hazırlığında olan 8 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

17 Şubat 2022 Perşembe 10:01
Erzurum'da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda; terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da Kenya'da yakalanmasının sözde yıl dönümünü bahane edip, olası provokatif eylemler yapabilecekleri yönünde haklarında bilgiler elde edilenlerin yakalanmasına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Şubat'ta 8 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 'terör örgütü propagandası yapmak', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek', 'terör örgütü mensuplarına yardım, yataklık yapmak' ve 'terör örgütü üyeliği' suçlarına karıştıkları tespit edilen B.K., R.K., M.A., F.Ö., N.Y., R.Ö., E.Y. ve F.T., Karayazı, Tekman ve Köprüköy ilçelerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise otomatik silaha ait fişekler, ruhsatsız av tüfeği ile tüfeğe ait fişekler, toplatma kararı olan yasaklı yayınlar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumPKKKCKTerörörgütOperasyon
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