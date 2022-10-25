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Erzurum'da menfeze tuzaklanan patlayıcı imha edildi

ERZURUM'un Köprüköy ilçesinde, PKK'lı teröristlerin menfeze tuzakladığı el yapımı patlayıcı, jandarma tarafından bulunarak imha edildi.

25 Ekim 2022 Salı 11:13
Erzurum'da menfeze tuzaklanan patlayıcı imha edildi

Köprüköy ilçesi Geyikli Mahallesi Uluderesi mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığı’nca dün düzenlenen Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Murtaza Güneş operasyonunda, PKK’lı teröristlerce geçmiş yıllarda hazırlanarak, Erzurum- Muş yoluna yaklaşık 2 metre mesafede menfezin yanına gömülü vaziyette 3 elektrikli fünye, 10 kilogram amonyum nitrat ve 200 gram plastik patlayıcı ile güçlendirilmiş, 1,500 metre kablo çekilmiş uzaktan komutalı EYP düzeneği ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile delil niteliği taşıyan malzemelere incelenmek üzere el konulurken, diğerleri ise yerinde imha edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErturumTerörörgütPKKKöprüköyTuzakPatlayıcı
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