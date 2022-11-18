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Erzurum'da 'Girdap' operasyonunun 8 şüphelisi adliyede 

ERZURUM'da, tefecilik yaptıkları belirlenenlere yönelik 'Girdap' operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi. 

18 Kasım 2022 Cuma 11:11
Erzurum'da 'Girdap' operasyonunun 8 şüphelisi adliyede 

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı tarafından 50 ilde nitelikli dolandırıcılık ve mali suç gruplarına yönelik düzenlenen 'Girdap' operasyonu düzenlendi. Erzurum'da da KOM polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda 1'i kadın 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 161 bin 720 TL, 10 bin 50 dolar, 4 altın, 29 fişek, çok sayıda çek, senet, tapu ve suç unsuru içeren doküman ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumTefecilikGirdap Operasyonu
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