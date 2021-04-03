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Erzurum'da belediyeden 'Covid-19' temizliği

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nce hafta sonu sokak kısıtlaması da fırsat bilinerek cadde ve sokaklar, özel solüsyonlarla hazırlanan köpüklü ve tazyikli su ile koronavirüs tedbirleri kapsamında yıkandı.

03 Nisan 2021 Cumartesi 13:55
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Erzurum'da belediyeden 'Covid-19' temizliği

ERZURUM - Kontrollü normalleşme döneminde artan vaka oranıyla 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alınca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi, dezenfeksiyon çalışması başlattı. Kent merkezindeki cadde ve sokaklar, özel solüsyonlarla hazırlanan köpüklü ve tazyikli su ile koronavirüs tedbirleri kapsamında yıkandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü Büyükşehir Belediyesi'ne ait 8 su tankeriyle Cumhuriyet, Yoncalık, Yenişehir, Saraybosna ve Paşalar caddeleri temizlendi. Belediye ekiplerinin, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarına kısıtlama uygulanan günlerde iş yerleri dahil olmak üzere cadde ve sokaklarda devam edeceği belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumCovid19 Temizliği
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