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Erzincan'da şiddetli fırtına cami minaresini devirdi, çatılarda hasar oluşturdu

Erzincan'da etkili olan fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı, bazı binaların çatıları hasar gördü.

29 Mart 2023 Çarşamba 08:16
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Erzincan'da şiddetli fırtına cami minaresini devirdi, çatılarda hasar oluşturdu

Erzincan


Kentte sabah saatlerinde başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Yunus Emre Mahallesi'ndeki Akşemsettin Camisi'nin minaresi sabah namazının ardından fırtına yüzünden bahçeye devrildi.
Fırtınanın şiddetiyle, kentte yapımı süren Erzincan Öğretmenevi'nin çatısının bir kısmı hasar gördü, Erzincan Ortaokulu'nun çatısından da parçalar uçtu.
Uçan parçaların yoldan geçenlere zarar vermemesi için yol trafiğe kapatılırken, düşen çatı parçaları nedeniyle bir otomobilde hasar meydana geldi.
Şiddetli fırtına dolayısıyla yol kenarlarındaki çöp kovaları savrulurken, bazı evlerin çatılarında da küçük çaplı hasar oluştu.
Kent sakinlerinden Gökhan Yılmaz, gazetecilere, caminin minaresinin sabah namazı sonrasında fırtına yüzünden yıkıldığını belirterek, "Cemaat dağılmıştı, bir patırtı koptu, çıktık ki minare düşmüş. Fırtına birden çıktı, şükürler olsun ki cemaat dağılmıştı." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ErzincanFırtınaÇatıAğaçHasarCami
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