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Eriyen karlar 7 bin metrekarelik göl oluşturdu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Günnercik Yaylası, etrafı karlı dağlarla çevrili 7 bin metrekarelik gölüyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Eriyen karlar 7 bin metrekarelik göl oluşturdu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Günnercik Yaylası, etrafı karlı dağlarla çevrili 7 bin metrekarelik gölüyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

30 Mayıs 2019 Perşembe 12:41
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Eriyen karlar 7 bin metrekarelik göl oluşturdu

ANTALYA - Gazipaşa'ya 55 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Günnercik Yaylası muhteşem doğasıyla ilgi görüyor. Dört bir yanı dağlarla çevrili yayla, yüzölçümüyle Gazipaşa'nın en büyük düz ovası özelliğini taşıyor. Yaz aylarında bahar şenliğine ev sahipliği yapan, ayrıca Atatürk siluetinin dağlara yansıdığı yayla olarak da bilinen Günnercik'te baharın gelmesiyle erimeye başlayan karlar, 7 bin metrekarelik alanda geçici göl oluşturuyor. Her yıl nisan ayında oluşmaya başlayan göl haziran ayı ortalarında çekilerek yerini muhteşem bir yeşilliğe bırakıyor.

Belediyenin karla kaplı yayla yollarını açmasıyla birlikte bölge halkı da yaylalara akın ediyor. Kartpostallık görünüme sahip Günnercik Yaylası, bu dönemde etrafı karlı dağlarla çevrili 7 bin metrekarelik gölüyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Yaylaya gelenlerin bir bölümü bu gölde yüzerken, bir bölümü de dağların eteklerindeki karda kaymayı tercih ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eriyen Karlar7 Bin Metrekarelik GölAntalyaGazipaşa IlçesiGünnercik Yaylası
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