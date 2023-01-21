Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.490,34
ALTIN
1.165,45
DOLAR
18,81
STERLİN
23,31
EURO
20,42
ÖSYM Başkanlığı 33 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
ÖSYM Başkanlığı 33 Sözleşmeli...
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 117 Sözleşmeli Personel alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi...
Belplas A.Ş.'den araç satışı
Belplas A.Ş.'den araç satışı
Kapadokya Alan Başkanlığından ön yeterlilik ilanı
Kapadokya Alan Başkanlığından ön...
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından kat karşılığı inşaat ihalesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından...
İş fırsatları için hemen tıkla!

"Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu" başladı

Şırnak'ta düzenlenen operasyona, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularından oluşan 871 personel katılıyor

21 Ocak 2023 Cumartesi 12:12
"Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu" başladı

İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 871 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu" başlatıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde devam ediyor.
Bu kapsamda, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak'ta "Eren Abluka Sonbahar Kış-23 (Bestler Dereler) Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu" başlatıldı.
Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyona, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 9 tabur, 67 operasyonel timde görevli 871 personel katılıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Eren Abluka SonbaharKış23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi OperasyonuIçişleri BakanlığıŞırnakTerörOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sakarya'da fındıkta aside karşı "granül kireçli" önlem
Sakarya'da fındıkta aside karşı "granül kireçli" önlem
İzmir'de bir kişi yol kenarında ölü bulundu
İzmir'de bir kişi yol kenarında ölü bulundu
İzmir'de evde otururken mermi isabet eden genç hayatını kaybetti
İzmir'de evde otururken mermi isabet eden genç hayatını kaybetti
Bursa'da öldürülen kişinin cesedi bazanın içinde bulundu
Bursa'da öldürülen kişinin cesedi bazanın içinde bulundu
Edirne'de zincirleme trafik kazasında yaralanan iki kardeşten biri öldü
Edirne'de zincirleme trafik kazasında yaralanan iki kardeşten biri öldü
Gaziantep'te DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden olduğu değerlendirilen zanlı yakalandı
Gaziantep'te DEAŞ'ın üst düzey yöneticilerinden olduğu değerlendirilen zanlı yakalandı
Bolu Dağı'nda tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Bolu Dağı'nda tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Mardin'de 5 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili zanlıların takibi güvenlik kamerasında
Mardin'de 5 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili zanlıların takibi güvenlik kamerasında
İzmit Körfezi'ni kirleten iki gemiye 44,6 milyon lira ceza kesildi
İzmit Körfezi'ni kirleten iki gemiye 44,6 milyon lira ceza kesildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi