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Erciyes'te kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

21 Aralık 2022 Çarşamba 15:10
Erciyes'te kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

KAYSERİ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde son yağışların ardından kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda başlayan kar yağışı, belirli aralıklarla sürüyor. Erciyes Kayak Merkezi'nde de kar etkili oldu. Beyaz örtüyle kaplanan pistlerde kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu. Karayolları'na bağlı ekipler, belirli aralıklarla yağan kar sonrası yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı sonrası bölgede fotoğraflık görüntüler oluştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErciyesKar Kalınlığı
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