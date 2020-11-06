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Erciyes, koronavirüs önlemleriyle kayak sezonuna hazır

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerle yeni kayak sezonunu hazırlandı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Kayak merkezinin birçok noktasına dezenfeksiyon sistemleri yerleştirildi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması için gerekli uyarı ve işaretler çevreye konuldu. Alabileceğimiz bütün tedbirleri alıyoruz" dedi.

06 Kasım 2020 Cuma 13:46
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Erciyes, koronavirüs önlemleriyle kayak sezonuna hazır

KAYSERİ - Kayseri'de havaların soğumasıyla birlikte Erciyes Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıkları başladı. Bu kapsamda merkezde bulunan teleferikler ve işletmeler koronavirüs salgınına karşı dezenfekte edildi. Ayrıca merkezin çeşitli bölgelerine, yerli ve yabancı turistlerin kullanımı için dezenfektanlar yerleştirildi. Erciyes'e gelen misafirler için de, hijyen kurallarına uymaları için gerekli uyarı levhaları koyuldu. Erciyes'te bulunan 7 otel ise, koronavirüs tedbirleri kapsamında güvenli işletme ve hijyen sertifikası aldı.

Salgın kapsamında alınan tedbirleri anlatan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Tüm dünya pandemi döneminden oldukça etkilendi. Kayak merkezi çalışanları olarak, Erciyes'e gelen misafirlerimiz için güvenli bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Şehir merkezindeki ve Erciyes'teki oteller, gerekli kurallara uyarak güvenli turizm sertifikalarını aldılar. Restoran, kafe, kiralama dükkanları ve market gibi yerlere de güvenli işletme ve hijyen sertifikası alınması konusunda öncülük edildi. Ayrıca kayak kiralama işletmelerinde dezenfekte çalışmaları için ultraviyole ışıklarıyla dezenfekte sistemi kuruldu" dedi.

'BÜTÜN TEDBİRLERİ ALIYORUZ'

Sezon öncesi tüm hazırlıkların devam ettiğini kaydeden Cıngı, "Erciyes A.Ş olarak kayak merkezinde kullanılmakta olan gondol teleferik gibi taşıma sistemlerinin sabah tesise çıkmadan önce dezenfekte işlemleri yapılıyor. Aynı zamanda taşıma sistemlerinden her inen misafirimizin ardından da dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor. Ayrıca kayak merkezinin birçok noktasına misafirlerimizin kendini güvende hissetmesi için dezenfekte sistemleri yerleştirildi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması için gerekli uyarı ve işaretler çevreye konuldu. Erciyes Kayak Merkezi olarak alabileceğimiz bütün tedbirleri alıyoruz. Kayak sporu, çok temas bulunmadığı için oldukça hijyenik bir spordur. Tamamen güvenli bir kayak merkezi olmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErciyesKoronavirüs önlemleriKayak Sezonu
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