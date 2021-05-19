En çok vaka görülen kentin 33 köyüne hastalık giremedi 

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 10- 16 Nisan tarihlerinde Türkiye’de en çok vaka, 100 bin kişide 962,98 ile Çanakkale’de görüldü. Vakaların yüksek seyrettiği kent, haftalarca Türkiye'de ilk 5’te yer aldı. Bu tablo, Çanakkale'de yaşayanları uzunca bir süre endişelendirdi. Ancak Çanakkale'de madalyonun görünmeyen yüzünde, koronavirüsün giremediği köyler de yer aldı. İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre, Çanakkale'de 33 köyde şu ana kadar koronavirüs vakasına rastlanmadı.

'DIŞARIYLA BAĞLANTI KURMUYORUZ'

O köylerden biri olan kent merkezine 25 kilometre mesafedeki 40 haneli 80 nüfuslu Ortaca’da vatandaşlar maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymanın yanı sıra yeşillikler içerisinde sürdükleri doğal yaşam ve beslenmenin bunda etkili olduğunu söyledi. Köy muhtarı Mahmud Döner (50), "Köyde geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Hayvancılıktan sonra tarım geliyor. Doğayla iç içe yaşıyoruz. Virüsün köyümüzde görülmeme sebebi kurallara uymamızdır. Maske, mesafe ve temizliğe özen gösteriyoruz. Burada doğal besleniyoruz. Hayvanlarımızdan elde ettiğimiz sütü, yaptığımız peyniri, yoğurdu, köy ekmeğini, köy yumurtası tüketiyoruz. Beyaz ve kırmızı etimizi kendi yetiştirdiğimiz hayvanlarımızdan karşılıyoruz. Dışarıyla pek bağlantı kurmuyoruz. Şu anda da en büyük moral kaynağımız bir vaka olmamasıdır" dedi.

Çevre köylerle pek bağlarının olmadığını ifade eden Ramazan Yalçınkaya (69) ise, "Doğal besleniyoruz. Süt, yoğurt, peyniri kendimiz yapıyoruz. Köy yumurtası tüketiyoruz. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat ediyoruz" diye konuştu.

Köylülerden Hüseyin Döner (74) de, "Maskesiz gezmiyoruz. Köyümüzün havası temiz. Kendi ürettiklerimizi tüketiyoruz. Bazı yerlerde koronavirüsle ilgili kurallara uyulmuyor. Kanunu, kuralları dinlemiyorlar" ifadelerini kullandı.

Köylerinde herkesin koronavirüsle mücadele kapsamında mesafeli durduğunu belirten İsmail Yalçınkaya (85), kimsenin maske takmadan sokağa çıkmadığını söyledi.

Bahçesindeki asmadan sarma yapmak için yaprak toplayan Hanife Özkan (70) ise, "Köyümüzde koronavirüs vakası görülmedi. Çünkü havadar, doğayla iç içe bir ortamda yaşıyoruz. Doğal besleniyoruz. Her şeyimizi kara gübreyle üretip, tüketiyoruz. Yumurta, süt, yoğurt, peynir, bakla, marul, taze soğan her şeyi kendimiz üretiyoruz" dedi.