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En çok vaka görülen 3’üncü il aşıya koştu; renk ‘mavi’ oldu

SAĞLIK Bakanlığı verilerine göre 7-13 Ağustos tarihlerinde en çok vaka görülen 3’üncü il olan Rize’de aşı için vatandaşlar hastanelere koştu. Kent kısa sürede risk haritasında yüzde 77’i geçen aşılama oranı ile ‘mavi’ kategoriye girdi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, “Vaka sayısı artışında ilk 3’te yer alınca vatandaşlarımızdaki duyarlılık ile aşı haritamızda mavi il olarak yerimizi aldık” dedi.

26 Ağustos 2021 Perşembe 10:15
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En çok vaka görülen 3’üncü il aşıya koştu; renk ‘mavi’ oldu

Doğu Karadeniz'de çay ve fındık hasat sezonlarıyla başlayan göçlerle birlikte koronavirüs vakaları da artışa geçti. Sağlık Bakanlığı’nın illere göre her 100 bin kişide görülen covid-19 vaka oranlarına göre 7-13 Ağustos tarihlerini kapsayan haritada 575,56 ile Rize 3’üncü sırada yer aldı. Vaka artışları ile kentteki hastanelerde ilave covid-19 servisleri açılırken, yoğun bakım servisleri de tamamen doldu. Randevusuz hastaların kabul edilmediği ilde artan vakalar üzerine aşı için vatandaşlar hastanelere koştu. Kent kısa sürede risk haritasında yüzde 77’i geçen aşılama oranı ile ‘mavi’ kategoriye girdi.

‘AŞI DUYARILILIĞI SEVİNDİRDİ’

RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, kentte son birkaç hafta içerisinde vaka sayılarının arttığını belirterek "Vaka sayısı artışında ilk 3’ler arasındaydık. Bu süreçte vatandaşlarımızdaki aşı duyarlılığı ile aşı haritamızda 37’nci mavi il olarak yerimizi aldık. Aşı, maske, mesafe ve temizlik hassasiyetimize dönmekle beraber vaka sayılarında alt sıralara inmeyi umut ediyoruz. Artan vakalar, halkımızda aşı duyarlılığının oluşması anlamında bizi sevindirdi. Bunun devam ederek aşıda yüzde 90’ları ve yüzde 100’ü hedefliyoruz. Yatak doluluk oranlarımızdaki artışın düşüşe geçmesini bekliyoruz” dedi.

‘YOĞUN BAKIMLAR DOLDU’

Vatandaşları tedbir almaya davet eden Doç. Dr. Demiral, “Yaz dönemi insanlar tatillerini yaptı. Şimdi daha çok tedbir alma dönemi. Sabırsızlıkla vatandaşlarımızın aşılarını tamamlamalarını ve tedbirlere uymalarını bekliyoruz. Çünkü an itibariyle yoğun bakımımız doldu. Covid servis sayısı arttığı zaman normal hastalara yatış yeri bulmakta zorlanıyoruz. Dolayısıyla ameliyatlarımızı bir süre ertelemek zorunda kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘YALVARIYORUM AŞI OLUN’

Hastaneye gelen bir hasta yakını Emine Babalık ise, "Lütfen aşınızı olun, kimseye sebep olmayın. Çünkü bu işin şakası yok. Ben bu hastalık yüzünden sevdiklerimi kaybettim. Size yalvarıyorum aşı olun. Bir an önce bu hastalıktan kurtulalım, maskelerimizi çıkarıp özgür hayatımıza geri dönelim” dedi.

Aşı olmaya gelen Aysel Türüt de, "Rize'de vaka sayılarında bir artış var. Akrabalarımızda da ölümler çoğalmaya başladı. Vakaların düşmesi için aşımızı olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıRizeKoronavirüsPandemiCovid19Aşı
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