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Emeviler dönemine ait dört yeni kitabe bulundu

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yaklaşık 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olan Knidos Antik Kenti'nde devam eden arkeolojik kazılarda, Emeviler Dönemi’ne ait mermer ve kireç taşından dört kitabe bulundu.

03 Nisan 2022 Pazar 11:05
Emeviler dönemine ait dört yeni kitabe bulundu

Knidos Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Tarih Kurumu Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı başkanlığında sürdürülen kazılarda, dün M.S. 685-711 yılları arasında Knidos Kenti'nde hüküm süren Emeviler'e ait olduğu belirlenen dört kitabe ortaya çıkarıldı. Jeolog, mimar, restoratör, sanat tarihçisi, biyolog, antropolog ve kazı işçilerinden oluşan 40 kişilik bir ekibin görev yaptığı kazılarda bulunan mermer ve kireç taşından dört kitabede, Emevilerin İstanbul'a yapacakları sefere katılacak olan boylar ile komutan ve yöneticilerin isimlerinin yazılı olduğu tespit edildi.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, Knidos Antik Kenti'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 12 aylık kazı projesi çerçevesinde, 2016 yılından bu yana kesintisiz kazı çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. Knidos Antik Kenti'ndeki kazılarda sürprizlerle karşılaşıldığını belirten Prof. Dr. Doksanaltı, "Ramazan ayının ilk gününde Knidos bize güzel bir armağan sundu. Dört yeni Emevi kitabesi arkeolojik kazılarımızda gün yüzüne çıkarıldı. İslamiyet'in erken dönemine ait, Batı Anadolu'daki en büyük kalıntılarını oluşturan bu kitabeler, Emevilerin İstanbul'a düzenlediği üç seferden ikisine katılan boyları, komutanlar ve yöneticilerle ilgili adlar içermektedir. Antik döneme ait birçok yeni veri sunan Knidos, İslamiyet'in erken dönemlerine ışık tutacak verileriyle, İslam Tarihi yazıcılığı açısından ne kadar önemli olabileceğini gösterdi" dedi.

Mermer ve kireç taşından dört kitabenin, 15 santimetre ile 1 metre arasında değişen boylarda olduğunu ifade eden Prof. Dr. Doksanaltı, incelemelerin sürdüğünü söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaKnidos Antik KentiKazıEmevilerKitabe
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