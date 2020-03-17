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Emekli polis su kanalında ölü bulundu

SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde, emekli polis memuru Mehmet Arslan (62) su kanalında ölü bulundu.

17 Mart 2020 Salı 09:15
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Emekli polis su kanalında ölü bulundu

Arslan'ın ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.  19 Mayıs ilçesi Kertme Mahallesi'ndeki su kanalında sabah saatlerinde bir erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar, jandarmayı aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekibi, cesedi bulunan kişinin emekli polis memuru Mehmet Arslan olduğunu tespit etti. Arslan'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü'ne gönderildi. Emekli polisin ölün nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PolisEmekliSu KanalıSamsun
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