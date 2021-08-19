Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1439.86
ALTIN
489.57
DOLAR
8.5423
STERLİN
11.6992
EURO
10.0061
Rumeli Semih'ten Yepyeni bir şarkı: Ferdanem 
Rumeli Semih'ten Yepyeni bir şarkı:...
Ferdi Bozduman Flaş İddialarla Yine Gündemde 
Ferdi Bozduman Flaş İddialarla Yine...
Genel Kurul Toplantısına Davet
Genel Kurul Toplantısına Davet
40 AKADEMİK PERSONEL ALINACAK
40 AKADEMİK PERSONEL ALINACAK
TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI
GENEL KURUL İLANI
İş fırsatları için hemen tıkla!

Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi'nde

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 sanık hakkında yakalama kararı vermesi üzerine, sanıklar arasında bulunan dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan (81), Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villasından adliyeye gitti. 

19 Ağustos 2021 Perşembe 17:48
13 Okunma
Emekli Orgeneral Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi'nde

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 28 Şubat davasında 14 sanık hakkındaki hükmün kesinleşme kararının infaz savcılığına gönderilmesinin ardından, savcılık sanıklar hakkında yakalama kararı çıkardı. Sanıklar arasında yer alan dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın Bodrum ilçesindeki villasında hareketli dakikalar yaşandı. Çırkan Mahallesi'ndeki villasından 3 koruması eşliğinde özel otomobiliyle saat 15.30'da ayrılan Doğan Bodrum Adliyesi'ne gitti. 

ADLİYE ÇIKIŞI KONUŞTU: SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ

Saat 15.30 sıralarında Bodrum Adliyesi'ne giden Emekli Orgeneral Çetin Doğan, saat 16.30 sıralarında çıkış yaptı. Savcıya ifade verdiği belirtilen Doğan, yaptığı açıklamada, "Sözün bittiği yerdeyiz. Her şey ortada. Elbette bunun bir sonu gelecek. Sanırım ki bu yüz karası bir şey" dedi. Doğan'ın Bodrum Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten Muğla Kapalı Cezaevi'ne götürüleceği öğrenildi.

Bu arada Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Ersöz paylaşımında şöyle dedi:

"84 yaşındaki Çetin Doğan, Bodrum Adliyesi’ndeki işlemlerinin ardından, Muğla Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmek üzere polis nezaretinde yola çıktı. Bodrum Devlet Hastanesi’nde yapılacak doktor kontrolü sonrasında infaz başlamış olacak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OrgeneralÇetin DoğanAdliyeBodrum28 şubat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yanan ormanda ilk hayıtlar filizlendi
Yanan ormanda ilk hayıtlar filizlendi
17 kuyumcuya 263 bin lira 'rekabeti ihlal' cezası
17 kuyumcuya 263 bin lira 'rekabeti ihlal' cezası
Sel kayıpları Karadeniz'de aranıyor
Sel kayıpları Karadeniz'de aranıyor
32 çalışanının sele kapılmasını önledi
32 çalışanının sele kapılmasını önledi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu göründü
Türkiye'nin ilk nükleer santralinde 1000 kadın çalışıyor
Türkiye'nin ilk nükleer santralinde 1000 kadın çalışıyor
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
ŞEHİTLERİMİZE VEDA
ŞEHİTLERİMİZE VEDA
Sel felaketinde can kaybı 71'e yükseldi
Sel felaketinde can kaybı 71'e yükseldi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma