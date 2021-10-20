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Elazığ'da depremzedelere 526 konut için kura çekimi

20 Ekim 2021 Çarşamba 13:05
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Elazığ'da depremzedelere 526 konut için kura çekimi

ELAZIĞ - Elazığ'da, 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından depremzedeler için yaptırılan 526 konut için kura çekimi yapıldı.

Kentte 24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin yaşamını yitirdiği deprem sonrası TOKİ tarafından depremzedeler için yaptırılan konutların inşası sürüyor. Son olarak Palu ve Kovancılar ilçelerinde yapılan 526 konut için AFAD İl Müdürlüğü'nde kura çekimi gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan törene Vali Ömer Toraman da katılarak, ilk kurayı çekti.

Burada konuşan Vali Toraman, "Elazığ'da çok hızlı şekilde depremin yaraları sarıldı. Son eksik kalan işler de hızlı bir şekilde tamamlanıyor. Bu çerçevede son 2 hafta içinde toplam bugün çekeceklerimiz de dahil olmak üzere 1683 konutun kurasını çekmiş oluyoruz. Bugün çekilecek kurayla 526 konutun sahibi belli olacak. Vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Huzur, güvenlik içinde yeni konutlarına bir an önce taşınıp, burada yaşamalarını temenni ediyoruz" dedi.

DHA

Son Güncelleme: 20.10.2021 13:14
Anahtar Kelimeler:
ElazığDepremzedelerKonutKura çekimi
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