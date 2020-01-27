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Elazığ'da çökme tehlikesi olan 7 katlı bina yıkılıyor

Elazığ'da depremin etkisiyle çökme tehlikesi olduğu tespit edilen 7 katlı binanın yıkımı kontrollü bir şekilde başladı.

Elazığ'da çökme tehlikesi olan 7 katlı bina yıkılıyor

Elazığ'da depremin etkisiyle çökme tehlikesi olduğu tespit edilen 7 katlı binanın yıkımı kontrollü bir şekilde başladı.

27 Ocak 2020 Pazartesi 18:44
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Elazığ'da çökme tehlikesi olan 7 katlı bina yıkılıyor

ELAZIĞ - Elazığ İcadiye Mahallesi’nde bulunan bir bina çökme tehlikesine karşı saat 17.00 sıralarında boşaltıldı. Necdet Doğan Caddesi'ndeki 7 katlı binada yaşayanlar binayı boşalttıktan sonra ekiplere haber verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlilerince yapılan incelemelerin ardından binanın yıkımına karar verildi.  AFAD, itfaiye ve polis ekiplerinin sevk edildiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, binanın bulunduğu cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Boşaltılan 7 katlı binanın vinç ile yıkımına kontrollü bir şekilde başlandı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
ElazığDepremçökme Tehlikesi
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